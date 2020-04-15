高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院3月13日處理《國土計畫法》修正草案付委時，民進黨立委高嘉瑜在投票過程中贊同國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團主張，將政院版《國土計畫法》退回程序委員會，民進黨團15日依照強制動員辦法規定，向高嘉瑜投錯票的行為開罰新台幣一萬元。此外，當天未按照黨團決議投票的立委還包括在場但棄權的林淑芬，以及遲到出席的楊曜，3人都遭民進黨團開罰1萬元。

民進黨立法院黨團上月13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等三領域。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政院版草案付委表決時，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委。

隨後院會處理報告事項時，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團都提議將政院版《國土計畫法》退回程序委員會重新提出，這也是在野黨連續兩週提案要求退回。

▲行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）



最終經過表決，反對退回者58人、贊成者41人、棄權1人，全案順利交付內政委員會審查。其中，民進黨立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

儘管民進黨團會前宣稱會一致投票，讓政院版草案付委，但高嘉瑜仍與在野黨按下「贊成」，鄭運鵬事後受訪時表示，投票的時候「高嘉瑜應該是按錯了」，事後也有向主席台宣告，表示意見與民進黨團一致。

對此，高嘉瑜15日貼出2張照片，文中貼出哭臉表情，坦承自己「收到第一張國土計畫法表決罰單」。從高嘉瑜貼出的圖片顯示，她因為表決投贊成票，與民進黨團立場不一致，被依據黨團強制動員辦法第二條第一款規定，處罰新台幣一萬元。

▲民進黨立委楊曜。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨團書記長鍾佳濱15日受訪時表示，上周五民進黨團召開黨團會議時，票選出包括立委周春米、劉櫂豪、吳秉叡、莊瑞雄、蘇巧慧擔任黨團紀律會議的紀律委員，當天也向黨團成員重申，若黨團立委因疏忽在表決時投錯票，依規定必須在下次表決前向主席宣告，才算具有效力。

鍾佳濱說，當天的黨團會議也特別提到，因為黨內有許多新科立委，或許對國會的運作不是很了解，但若沒有在下次表決前向主席宣告，難免會讓人解讀為「要這樣表態」，黨團立委若一時按錯鈴，就應該馬上做出清楚表態。

此外，當天被開罰的立委還有在場但棄權的林淑芬，以及因遲到出席院會的楊曜，3人都遭黨團處罰1萬元，而據了解，在遭到處分後，高嘉瑜就馬上向黨團繳納罰款，並未提出任何異議。

▼民進黨立委林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）



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