　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院3月13日處理《國土計畫法》修正草案付委時，民進黨立委高嘉瑜在投票過程中贊同國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團主張，將政院版《國土計畫法》退回程序委員會，民進黨團15日依照強制動員辦法規定，向高嘉瑜投錯票的行為開罰新台幣一萬元。此外，當天未按照黨團決議投票的立委還包括在場但棄權的林淑芬，以及遲到出席的楊曜，3人都遭民進黨團開罰1萬元。

民進黨立法院黨團上月13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等三領域。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政院版草案付委表決時，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委。

隨後院會處理報告事項時，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團都提議將政院版《國土計畫法》退回程序委員會重新提出，這也是在野黨連續兩週提案要求退回。

▲▼行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

最終經過表決，反對退回者58人、贊成者41人、棄權1人，全案順利交付內政委員會審查。其中，民進黨立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

儘管民進黨團會前宣稱會一致投票，讓政院版草案付委，但高嘉瑜仍與在野黨按下「贊成」，鄭運鵬事後受訪時表示，投票的時候「高嘉瑜應該是按錯了」，事後也有向主席台宣告，表示意見與民進黨團一致。

對此，高嘉瑜15日貼出2張照片，文中貼出哭臉表情，坦承自己「收到第一張國土計畫法表決罰單」。從高嘉瑜貼出的圖片顯示，她因為表決投贊成票，與民進黨團立場不一致，被依據黨團強制動員辦法第二條第一款規定，處罰新台幣一萬元。

▲民進黨立委楊曜於立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委楊曜。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨團書記長鍾佳濱15日受訪時表示，上周五民進黨團召開黨團會議時，票選出包括立委周春米、劉櫂豪、吳秉叡、莊瑞雄、蘇巧慧擔任黨團紀律會議的紀律委員，當天也向黨團成員重申，若黨團立委因疏忽在表決時投錯票，依規定必須在下次表決前向主席宣告，才算具有效力。

鍾佳濱說，當天的黨團會議也特別提到，因為黨內有許多新科立委，或許對國會的運作不是很了解，但若沒有在下次表決前向主席宣告，難免會讓人解讀為「要這樣表態」，黨團立委若一時按錯鈴，就應該馬上做出清楚表態。

此外，當天被開罰的立委還有在場但棄權的林淑芬，以及因遲到出席院會的楊曜，3人都遭黨團處罰1萬元，而據了解，在遭到處分後，高嘉瑜就馬上向黨團繳納罰款，並未提出任何異議。

▼民進黨立委林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼立法院內政委員會-林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）

其他人也看了這些...

今日0確診「疫情延燒36天來首見無新增」新冠肺炎維持393例
案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療
小童口罩明起全網購　陳時中剖析2原因「分配較少、難適當均配」

更多熱門新聞...

蔡英文登上《富比士》　總統府曝光關鍵原因
街友沒戴口罩群聚北車　王欣儀批柯文哲：防疫措施淪表面功夫
外交部第二波國際援助：歐洲8國共130萬片口罩

ET快訊
即／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan ca
陳喬恩熱戀半年爆懷孕「小腹微凸畫面」瘋傳　本人鬆口曝真相！
北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

北市議員組政團杜絕「假考察、真觀光」　苗博雅任召集人提3改革

視察口罩販賣機　黃珊珊：夢想是藥局門口擺一台

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

支持中華民國改名台灣？　陳玉珍：大家喜歡「我就支持」

高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

快訊／王景玉逃死　王婉諭遺憾「不符期望」：把悲傷留給自己

高嘉瑜投票「贊成退回」國土計畫法草案　遭黨團開罰1萬

華航改名恐遭大陸「斷航報復」　陳柏惟：要斷就斷

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

北市議員組政團杜絕「假考察、真觀光」　苗博雅任召集人提3改革

視察口罩販賣機　黃珊珊：夢想是藥局門口擺一台

紓困發現金！蘇貞昌：勞工薪資補貼「每月最高兩萬」

支持中華民國改名台灣？　陳玉珍：大家喜歡「我就支持」

高嘉瑜國土法「跑票」遭處罰　林淑芬棄權、楊曜遲到也被罰1萬

快訊／王景玉逃死　王婉諭遺憾「不符期望」：把悲傷留給自己

高嘉瑜投票「贊成退回」國土計畫法草案　遭黨團開罰1萬

華航改名恐遭大陸「斷航報復」　陳柏惟：要斷就斷

中職／江國豪手腕柔軟　吳俊良想到姜建銘

台灣人愛海外網購！快遞包裹報單飆速成長　3年增長近七成

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

中職／桃猿增設搖滾席問題不大　曾豪駒：將是主場優勢

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

具荷拉親媽喪禮現場求藝人合照　洪錫天憶爭遺產現場：她看起來很開心

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

27歲女長菜花！6個月後媽下體「白白爛爛的」…醫看傻：只能整塊切掉

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

「數位諸葛亮」第一天就崩潰：拜託民進黨讓我被拔官！

快訊／阿滴募資《紐時》今晚刊登　聶永真設計搶先看！

《紐時》廣告刊出碰上台灣零確診　蔡英文回應了

王景玉狠殺小燈泡逃死　王婉諭回應了

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

侯友宜宣布4／20新北進行封城兵推

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

盧秀燕開推特加油　中職感動回應了

即／林益世求假釋獲准　想就近照顧母親

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

發現金還酷碰券？江啟臣辦民調　網友壓倒性選擇曝光

廣告引反擊　邱顯智：凸顯WHO被踩到痛點

更多熱門

相關新聞

因為這件事…高嘉瑜被開罰一萬元

因為這件事…高嘉瑜被開罰一萬元

立法院3月13日處理《國土計畫法》修正草案付委時，民進黨立委高嘉瑜在投票過程中贊同國民黨與時力等提案，與民進黨團決議不同調，事後強調是誤按。民進黨團對此依照強制動員辦法第二條第一款規定，向高嘉瑜投錯票的行為開罰新台幣1萬元。

炮口再對民進黨！館長替高嘉瑜抱不平

炮口再對民進黨！館長替高嘉瑜抱不平

陳吉仲哽咽：從來沒人把農民當成職業

陳吉仲哽咽：從來沒人把農民當成職業

柯建銘喊話：國民黨團回來開會吧

柯建銘喊話：國民黨團回來開會吧

綠稱「發現金紓困」人人有獎　國民黨團反擊了

綠稱「發現金紓困」人人有獎　國民黨團反擊了

關鍵字：

國土計畫法國土法民進黨團立法院高嘉瑜林淑芬楊曜鍾佳濱

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面