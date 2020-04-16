農退條例今逐條審查闖關！陳吉仲盼試辦政院版1年：覆蓋率不佳再修改

▲陳吉仲希望先試辦行政院版本農退制度。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（16日）逐條審查農民退休儲金條例草案，若三讀通過，預計明年1月就會上路。農委會主委陳吉仲會前表示，外界對此制度有很多疑慮，把年金跟退休儲金搞亂了，希望先試辦行政院所提版本，若覆蓋率不佳，可再修改。

外界質疑農委會現在要當起農民雇主提撥退休金，恐引起勞工連鎖效應。陳吉仲說，外界都把年金跟退休儲金搞亂掉了，行政院版本是把原來第一層老農津貼，加上第二層，也就是農民要自己提撥，預計能達20％覆蓋率，預算大概10億。提撥率希望以行政院版本試辦，1年後，若認為覆蓋率不佳，農民參加率不高，再修改。

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▲ 農退條例立法院經濟委員會逐條審查。（圖／記者許展溢攝）



農委會以30歲提繳35年試算，若政府提繳至2%，農民自提1904元，退休後儲金可領1萬8686元，再加老農津貼月有2萬9018元。若政府提繳2％，農民繳2856元，退休儲金月領2萬4025元，老農津貼月領3萬4357元。

國民黨立委曾銘宗認為，政府提繳1.5倍，3萬3368元看來很多，但35年後的3萬3，用2%通膨折算，最後只剩1萬6840元，政府財政負擔27億。民進黨立委蘇治芬說，尊重行政院版本，但擔心政府財政負擔，級距不應用基本工資去算，且要2年檢討一次。

民進黨立委郭國文表示，從預算規模來看，若有決心要照顧農民，同時也要顧慮到長期在農業部門奉獻的老農，透過最低工資法，未來農民儲金不一定用2萬3800元基本工資。對照農委會在農民退休制度，背景有問題，因農民退休保障強調的是「社會福利跟個人照顧」，但跟勞工個人保險完全不同，質疑「一比一」制度過於保守，支持農民提繳2%、4%、6%，政府提繳3%、6%、9%版本。

▲陳吉仲強調，農退條文很清楚是「一對一的對等」。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲日前說明，農退制度將比照勞退，採自願性退休制度，在無享有其他社會福利制度下，凡未滿65歲的農保被保險人，將按勞工基本工資乘以一定比例，其中，農以可自行提繳1至6％，政府再對等補助，且保證不低於當地銀行2年定期存款利率，農民65歲後就可「按月」請領退休金，若被保險者過世也可由家人代領餘額。

陳吉仲指出，若以農民提繳最高6%舉例說明，30歲以下農民者，65歲後退休可月領約2萬6千元，40歲者可領至1萬8年元左右，目前65歲以下農民有40幾萬人，預計未滿50歲參與農民人數約20％，估算約有近6萬人參與，政府首年負擔約10.2億元，相較農委會年預算相較「不是非常重大數字。」

陳吉仲強調，制度精神是自願參加和65歲以下，且避免重複領取社會相關制度 ，條文很清楚是「一對一的對等」，農民提多少，政府就給多少，農民存愈多，當然就領愈多。提撥部分是根據勞工每月基本工資23800元，提繳1至6%，從238元至1428元。更重要的是1年裡，可依自己意願調整2次，如一開始選3%，若有能力也可調整至6%。