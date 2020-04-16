女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽秒臉垮　網笑歪：實物講解

▲不正經老爸虧「怎不是乳暈」糗歪！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「肖豬哥活該！」一名人妻笑稱，日前女兒用她的手機傳日暈照給爸爸，殊不知豬隊友回答「怎麼不是乳暈？」懵懂的女兒反問「爸爸什麼是乳暈？」瞬間空氣尷尬凝結，一票網友笑歪，「晚上爸爸要拿出實物講解了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享超糗故事，今（16）日中午去國小接孩子回家，豈料車子開到一半，女兒頻頻望著窗外，喊著「天空有日暈現象...要告訴爸爸！」接著拿原PO手機傳3張圖片，直呼「現在天空日暈，good。」

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不正經的爸爸秒讀秒回，「怎麼不是乳暈？」還傳饅頭人雨中崩潰貼圖。而一臉疑惑的女兒也稚嫩反問，「爸爸什麼是乳暈？爸爸你是不是字打錯了？」

▲網歪樓：求爸爸晚上解釋乳暈後續！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



爸爸瞬間恍然大悟，驚嚇急回「打錯了！」原PO也狂冒冷汗，拚命轉移女兒注意力，「小二生還不懂乳暈是什麼，肖豬哥活該，晚上要準備解釋乳暈是什麼了！」

文章曝光後，掀起5千名老司機笑炸，「改天老師會打過來問了，老爸解釋就暈了」、「哈哈哈...晚上爸爸要拿出實物講解了」、「下次小孩指著太陽對同學說：看！是乳暈欸」、「後座力有點大」、「爸爸真性情」、「爸爸挖洞給自己跳」、「小孩還給爸爸找台階下」、「爸爸在暗示妳了啦」。

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