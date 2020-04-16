　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽秒臉垮　網笑歪：實物講解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽臉垮嗆活該　網笑歪：晚上講解（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲不正經老爸虧「怎不是乳暈」糗歪！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「肖豬哥活該！」一名人妻笑稱，日前女兒用她的手機傳日暈照給爸爸，殊不知豬隊友回答「怎麼不是乳暈？」懵懂的女兒反問「爸爸什麼是乳暈？」瞬間空氣尷尬凝結，一票網友笑歪，「晚上爸爸要拿出實物講解了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享超糗故事，今（16）日中午去國小接孩子回家，豈料車子開到一半，女兒頻頻望著窗外，喊著「天空有日暈現象...要告訴爸爸！」接著拿原PO手機傳3張圖片，直呼「現在天空日暈，good。」

請繼續往下閱讀...

不正經的爸爸秒讀秒回，「怎麼不是乳暈？」還傳饅頭人雨中崩潰貼圖。而一臉疑惑的女兒也稚嫩反問，「爸爸什麼是乳暈？爸爸你是不是字打錯了？」

▲▼女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽臉垮嗆活該　網笑歪：晚上講解（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲▼女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽臉垮嗆活該　網笑歪：晚上講解（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網歪樓：求爸爸晚上解釋乳暈後續！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

爸爸瞬間恍然大悟，驚嚇急回「打錯了！」原PO也狂冒冷汗，拚命轉移女兒注意力，「小二生還不懂乳暈是什麼，肖豬哥活該，晚上要準備解釋乳暈是什麼了！」

文章曝光後，掀起5千名老司機笑炸，「改天老師會打過來問了，老爸解釋就暈了」、「哈哈哈...晚上爸爸要拿出實物講解了」、「下次小孩指著太陽對同學說：看！是乳暈欸」、「後座力有點大」、「爸爸真性情」、「爸爸挖洞給自己跳」、「小孩還給爸爸找台階下」、「爸爸在暗示妳了啦」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
迷客夏慶祝0確診！名字與「這2字同音免費喝」　限時4小時
入手最新iPhone SE！五大電信預購、開賣方案看這裡
北台灣「高溫暴跌10℃」時間點出爐！週末防午後雷雨
藥局、衛生所「週日休息」不賣口罩！這禮拜天開始實施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月收26萬買新北房…人妻焦慮「有餘力養小孩嗎？」　網哭了：根本炫耀文

口罩領N次「永遠只有萬年藍」　網嗨曬寶藏庫...公認這一色最稀有

最新2確診足跡曝光　「明知故犯條款」網全困惑：海龜沒事兒我們費用都包？

長大才知道親子丼由來！超殘忍真相曝　網驚呆：以為適合親子吃的意思…

最強毒后趴趴走「還去拜拜」…害82人中鏢、最小1歲！官方2個月後才公開

德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

藥局、衛生所「週日休息」不賣口罩　食藥署：研擬19日實施

女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽秒臉垮　網笑歪：實物講解

史上第一次！疫情未退聚會變少…「高梁酒塞滿倉庫」金門酒廠決定減產

花蓮米老鼠換「粉紅口罩」超潮…網笑：藍色的拿去蒸了！12生肖考慮全戴

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

藥局、衛生所「週日休息」不賣口罩　食藥署：研擬19日實施

女鵝傳日暈圖！爸虧「怎不是乳暈」糗歪...媽秒臉垮　網笑歪：實物講解

史上第一次！疫情未退聚會變少…「高梁酒塞滿倉庫」金門酒廠決定減產

花蓮米老鼠換「粉紅口罩」超潮…網笑：藍色的拿去蒸了！12生肖考慮全戴

財訊／防疫喊卡每月蒸發10億元　掲開酒店大亨的溫柔鄉傳奇

好消息！染疫酒店女公關「接觸者全陰性」感染源仍調查中

財訊／疫情衝擊老饕聞聲救駕　天廚掌門人飄香半世紀捍衛北方菜食魂

低溫農損近1億8千萬！重創台中梨山農　被害面積924公頃

嗆完這句約會就泡湯！12星座的「地雷禁語」揭曉　聽到一秒炸開

防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管…訴願分期頻出招

不斷更新／蘇智傑首局砲轟王溢正　統一1比0領先樂天

替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ們快看過來！高雄餐廳4/30前請吃飯

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

0元入手iPhone SE　3大網購與蘋果官網同步開放預購

彭博：Sony調降PS5今年度出貨量　原因是擔心市場對高售價的接受度

逃逸畫面曝！猖狂黑衣男永樂市場內劫財　推倒80歲嬤「口袋強挖8千元」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

才公告歇業2天　「杏仁哥攤子」被回收了！

昨和WHO通過電話！張上淳回應了

快訊／又見零確診！國內新冠肺炎病例維持395案

PTT「護國神文」原PO低調回應：這只是應該做的

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

藥局「週日休息」不賣口罩確定了！食藥署：19日就實施

遭評《紐時》廣告自爽　阿滴高EQ回應了！

滴妹真的要開飲料店！徵才曝薪資：最高45K

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」

短褲妹子被撞狂流血　他迅速從包裡掏出衛生棉

「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥

5款人買爆新iPhone SE！內行：有致命吸引力

穿白袍挺胸包口罩爆紅　正妹IG曝「真實身分」

更多熱門

相關新聞

奇美博物館日暈美照：狂賀0確診

奇美博物館日暈美照：狂賀0確診

台南市今（16日）出現日暈現象，除了奇觀吸引民眾注意外，奇美博物館臉書粉絲專頁也po出一張大大的日暈照，並以「阿波羅的祝福」唯美形容中央流行疫情指揮中心今日記者會公布零確診消息，狂賀今日0確診。

爸喝醉闖貓屋　主子踩頭逃命爆笑

爸喝醉闖貓屋　主子踩頭逃命爆笑

撂狠話要丟貓！嚴父突造豪宅疼孩

撂狠話要丟貓！嚴父突造豪宅疼孩

娶前妻女兒進門！婚姻9年後訴請關係不存在

娶前妻女兒進門！婚姻9年後訴請關係不存在

女兒跌倒甜喊「沒事啦」　轉頭跟阿嬤告狀：媽媽推我

女兒跌倒甜喊「沒事啦」　轉頭跟阿嬤告狀：媽媽推我

關鍵字：

女兒日暈乳暈爸爸

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面