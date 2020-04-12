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玩耍過程中跌倒！女兒甜喊「我沒事啦～」　轉頭跟阿嬤告狀：媽媽推我

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▲▼小孩,孩子。（圖／翻攝自pakutaso）

▲上秒說沒事，下秒找阿嬤哭哭。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

平常與外人相處要注意社會禮節和應對進退，想不到連面對女兒都有可能被陷害！一位媽媽表示，和女兒玩耍過程中不小心害她往前摔了一跤，她趕快把女兒抱起來並查看傷勢，當下女兒笑笑地說「我沒事啦～」想不到下秒卻跑去跟阿嬤告狀「媽媽推我！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，玩耍時沒注意到女兒鞋子還沒穿好，便輕輕地拍了她屁股一下，害她整個人重心不穩往前跌，當下立刻把女兒抱起來並詢問「會不會痛？有受傷嗎？」女兒體貼安慰「不會，我沒事啦～」於是原PO便協助女兒穿好鞋子，確認沒受傷後放她自己去玩。

請繼續往下閱讀...

▲▼小孩,孩子。（圖／翻攝自pakutaso）

▲幸好小朋友不是跑去跟老公的媽媽告狀，免得引爆婆媳誤會。（示意圖／翻攝自pakutaso）

怎料女兒一穿好鞋，立刻直奔廚房且臉色大變，用可憐地哭腔向阿嬤（原PO的媽媽）告狀，「阿嬤，媽媽推我！」在旁邊聽到對話的原PO當場傻眼，想不到上秒還在欣慰女兒的貼心懂事，下秒竟被擺了一道，「真心覺得我沒幫我女兒報名演技真的很可惜。」

網友開玩笑回應，「不錯，有演戲資質」、「讓她過來，讓她知道什麼是推！示範後，再示範踹…免得她又誤會了」、「你推我，但是我沒事，不過還是要跟阿嬤說」、「我身體沒事但我心裡受傷了，所以告狀還是要的」、「很會找機會捅媽媽一刀」。

不過，網友提醒，若女兒只是開玩笑那沒關係，但如果女兒是認真告狀，可能就得好好再教育，「要注意教養問題了～不好的連續劇少看，教壞小孩」、「如果是開玩笑口氣跑去找阿嬤還可以接受，但如果是認真口氣就母湯了。」

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