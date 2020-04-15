中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

外交部15日對外聲明指出，中國駐外使領館刻意對台灣進行栽贓抹黑，甚至捏造台灣衛生專家可參加「世界衛生組織」(WHO)技術會議等不實資訊，企圖誤導國際視聽。

對此，外交部予以嚴正譴責，對於中國政府的政治操作無法轉移焦點、無法美化其抗疫不力的事實，更無法推卸因為隱匿疫情、造成全球大流行，各國喪失無數寶貴生命的嚴重責任。

外交部表示，中國駐法國大使館於4月12日在其官方推特帳號推文不實指控，「台灣當局在超過80位法國國會議員聯署支持的聲明中，使用詞彙「nègre」(同英文「negro」)攻擊WHO幹事長譚德塞」。此外，多明尼加「自由日報」(Diario Libre)於4月12日刊登題為「台灣衛生專家可參加世界衛生組織技術會議」(Expertos de salud de Taiwán pueden asistir a reunions técnicas de la OMS)報導指出，根據中國駐多明尼加大使館所提供的文件，中國已與WHO達成協議，台灣衛生專家可參加WHO的技術會議，並獲得WHO提供新冠病毒防疫進展的相關資訊。中方也宣稱，「WHO專家也可前往台灣地區提供協助，相關安排可確保台灣地區得以及時處理公衛危機」等。

外交部提到，台灣對抗新冠肺炎的防疫成果受到國際讚揚，計有87位法國國會議員、40多名醫生和學者近日共同聯署，肯定台灣在此次疫情中成功扼制病毒傳播，並支持台灣參加WHO。法國政要與各界人士的聯署函全文曾於3月31刊登在法國重要媒體「觀察家」(L’Obs)週刊網站的民意論壇中，隻字未提對WHO幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)個人的評論，遑論以歧視性字眼進行人身攻擊。

外交部認為，中國駐法國大使館不實的推文內容無中生有、有損國格。此外，根據法務部調查局4月10日發布的調查報告，在網路社群大量發文攻擊譚德塞的正是中國的網軍所為，相關攻擊作為屬於中國境外炒作假訊息的手法。同時，對於中國廣州地區發生多起非洲裔人士遭到歧視事件，外交部深表遺憾。

外交部強調，台灣有獨立而完整的醫療公衛體系，且成功對抗武漢肺炎疫情的政策成果，全球有目共賭，也贏得國際間一致肯定。我國將持續努力，繼續爭取以觀察員身分參加WHO相關會議、機制與活動，以充分保障台灣2,300萬人民的健康福祉，並與世界分享「台灣模式」的成功經驗。