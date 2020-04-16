外交部批WHO成「打壓台灣幫兇」：誤用國際決議迴避台灣問題

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書處15日在記者會上，引用聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會（WHA）第25.1號決議，來迴避台灣問題一事，外交部16日表達強烈不滿，呼籲WHO勿忘其「全民均健」(Health for All)的崇高目標，應秉持中立專業立場，真正展現其作為國際醫衛組織的領導風範與擔當，不要淪為打壓台灣2300萬人民健康人權的幫凶。

外交部發言人歐江安強調，上述兩項決議僅確認「中國代表權」的歸屬，並未提及台灣是「中國」的一部分，也未妥適處理我國參與聯合國及其專門機構的問題，更未授權中華人民共和國在聯合國體系中代表臺灣。

歐江安表示，換言之，上述兩項決議均與臺灣人民無關，台灣是國際社會讚譽的民主國家，具有完整的國格，擁有先進完備的醫療照護體系；也只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2300萬地人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

歐江安指出，WHO作為國際間最重要的醫衛專業組織，擁有諸多合作與交流的機制，每年也辦理上千場會議。近年來，在國際友人持續的大力協助之下，台灣參與WHO的情形雖略見改善，但在WHO僵硬偏頗的政治考量下，實際的參與仍處處受限，遠遠不敷台灣實際需要。

「WHO秘書處所言以偏概全，並未呈現事實全貌」。歐江安表示，15日發布的外交部新聞稿中，就我方與WHO互動受限情形作詳細說明，也再次呼籲WHO應加強改善與我國的交流及互動。

歐江安認為，面對新冠肺炎疫情急遽蔓延全球，有越來越多的國家注意到，台灣遭排除於WHO之外，對全球衛生安全造成遺憾與風險，也認同台灣的參與的確能對WHO有所貢獻，充分顯示我國「專業、務實、有貢獻」的推案訴求，已經獲得國際社會廣泛的支持。

外交部呼籲WHO正視台灣與中國互不隸屬的現況，順應國際社會強烈支持臺灣以觀察員身分參與WHA的強烈呼聲，儘速邀請台灣以觀察員身分，出席本年度的WHA及完整參與WHO所有會議、機制及活動。