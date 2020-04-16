杏仁哥「整攤被載走」！疫情衝擊撤出六合夜市　他轉念拼這個

▲杏仁哥攤位被拍下整攤被載走 。（圖／翻攝公民割草行動／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因挺韓而聲名大噪的「杏仁哥」日前在臉書發文，表示自己在高雄六合夜市的攤位將暫時停業，近日更有網友拍下照片，發現杏仁哥的杏仁茶攤遭一輛貨車整攤載走，引發議論。杏仁哥接受採訪表示，六合夜市生意確實差了很多，因此先歇業認真拚網購，生意也不錯，等疫情緩和，就會回夜市擺攤。

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▲網友拍下杏仁哥攤位被整攤載走 。（圖／翻攝公民割草行動）

臉書社團「公民割草行動」，有網友拍下一張照片，只見一輛白色貨車正在停等紅燈，車斗上堆滿各式各樣的雜物，其中一塊黃色招牌上頭，清楚寫著「杏仁哥」、「杏仁茶」等字，讓網友不禁留言：「再見了…杏仁哥」。

▲杏仁哥表示目前六合夜市歇業中，改作網購。（圖／杏仁哥提供）

對於網路上流傳杏仁哥的攤子被貨車整攤載走，杏仁哥也大方承認那是他的攤子，不過他解釋，因為自己有兩個倉庫，近日想清出一個倉庫來改作網購，才會請車子將攤子載走，全集中到另一個倉庫去，談起網購事業，杏仁哥說，生意還算不錯，不斷接單，也有持續進貨中。

▲杏仁哥表示目前六合夜市歇業中，改作網購。（圖／杏仁哥提供）

由於杏仁哥日前才在臉書上傳兩張六合夜市空蕩蕩的照片，向大家宣布暫時停業，是希望粉絲別到場撲了空。而他坦言近日六合夜市受疫情影響確實人潮減少許多，為了生活下去，還是得往不同面向來經營，因此想說要擴大且專心經營網購市場，他也想對支持他的粉絲說：「謝謝大家關心，目前還算OK！」。

他說六合夜市攤位是暫時歇業，本來每一年杏仁茶攤在夏天時生意都會有影響，因此都會先休息一陣子，今年也不例外，也要等到疫情逐漸緩和後，就會回到夜市繼續擺攤。

時間對我們來說完全沒用！

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