桃機4/17起關閉20個登機門！航空公司、地勤都「不搬家」

▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，桃園機場14日第一航廈入境旅客掛零，航班數也僅剩一到兩成。桃機公司表示，明（17）日中午12時起，將停用包括第一航廈A1-A5、B1-B5、第二航廈C6-C10、D6-D10共20個登機門。各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

桃機公司表示，停用的20處登機門分別為於二座航廈末端，第一、第二航廈相鄰之核心區域共18處登機門仍正常運作，足以因應目前運量所需，另可視需要靈活調度登機門，節省成本與資源效益大於停用任一航廈；而若有額外運量需求，亦可隨需要恢復所需之登機門。

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▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多。（圖／記者陳弘修攝）

此外，由於不影響原本運作模式，故各CIQS邊防單位之部署及運作模式不變；各航空公司航機仍按目前規則安排停放；各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

關閉範圍中，一、二航廈公共區域關閉包括祈禱室、上網區、景觀休憩區共30處；商店部分共48家，業者雖有部分營業區域減少，客群及服務仍然不變，各業者亦會將員工調派至其他商場服務，或加強在職訓練，以保障現有員工工作機會為第一優先。

桃機公司表示，將趁著運量谷底進行各項包括跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送帶等設施設備之整建維護，期能於運量恢復時提供更佳品質服務。