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天氣變暖新冠病毒會消失？抗疫隊長佛奇：千萬別這樣想

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▲▼美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

抗疫戰場上的「美國隊長」：佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「福斯新聞網」周四(9日)報導， 被中文媒體稱為「美國版鍾南山」的公衛權威佛奇(Anthony Fauci)表示，儘管天氣正在變暖，但這並不意味著新冠病毒會逐漸消退。

「國家衛生研究究院過敏症和傳染病研究所」所長、同時也是美國對抗新冠病毒工作小組重要組成員的佛奇，9日受訪時作出上述表示。他說，流感等其他疾病曾有先例，隨著天氣變暖，病毒複製和傳播的能力會下降。在其他傳染疾病和常見的、較良性的冠狀病毒中，病毒通常更喜歡寒冷、乾燥的天氣，勝過溫暖、潮濕的天氣。

但佛奇表示：「儘管如此，人們不應該認為天氣的變化 會拯救我們。大家必須假設病毒仍會繼續。如果我們能從氣候變化得到幫助，那當然好。但我認為最好不要有這樣的假設。」至於人們即將返回工作崗位或可能參加大型聚會，佛奇提醒人們應當繼續保持社交距離，以及勤洗手的習慣。

數天前，「國家科學院」的一個小組寫信給白宮，表示新冠病毒會否像在寒冷天氣那樣、在溫暖氣候中繼續肆虐，仍然存在不確定性。信中又說，有部分證據顯示，新冠病毒在溫度和濕度較高的環境中傳播率相對降低，但是鑑於全球缺乏宿主免疫力，如果沒有同時採取重大公共衛生干預措施，傳播率的降低不會導致疾病傳播的顯著減少。

這份報告由「國家科學院」的「新發傳染病和21世紀健康威脅常務委員會」十多名成員共同完成。報告稱，對於天氣在新冠病毒傳播的作用應謹慎解釋。一些國家如澳洲和伊朗正處於夏天，但新冠病毒仍在這些國家快速傳播，因此不應假設天氣變暖會讓病例減少。

報告中說：「鑑於全球對新冠病毒仍缺乏免疫力，如果說溫度和濕度對其傳播率有影響，可能也不像其他呼吸道疾病那樣明顯，因為那些疾病之前至少存在部分地區免疫的情況。」

據美國約翰霍普金斯大學即時監測系統顯示，截至美東時間4月9日下午6點，美國新冠病毒確診病例454304例，其中包括16267個死亡病例。

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