日本女參議員河井案里發燒　在宿舍服藥過量被緊急送醫

▲日本參議員河井案里(中)因為涉嫌在去年的參議員選舉中違反選舉法，目前正在接受調查。(圖／翻攝自朝日新聞)

國際中心／綜合報導

日本《每日新聞》周一(30日)報導，日本參議員河井案里上周六(28日)在議員宿舍服藥過量後被緊急送醫，但目前沒有生命危險。據了解，上周五她發燒缺席了參議院會議。從今年1月以來，她因為涉嫌在2019年的參議員選舉中違反選舉法正在接受調查中。

報導稱，2019年10月，河井案里被媒體揭露她在參議院選舉中，給在競選活動車上負責廣播的的女廣播員支付了超過法律規定的報酬。據日本公選法規定，女廣播員每天的報酬不得超過1.5萬日元(約3000元新台幣)，但有證據顯示河井事務向13名女廣播員支付的報酬，是法定金額兩倍的3萬日元。此外。 她送給選民馬鈴薯、玉米等禮品，也涉嫌違反法律規定的金額。

她的丈夫河井克行時任日本法務大臣。選舉醜聞曝光後，河井克行向首相安倍晉三遞交辭呈，並表示自己和妻子「對此完全不知情」，但跟妻子商量之後，為了「維護國民對於法務和檢查制度的信任」，他決定辭職。

2019年11月，河井案里所在的廣島選區選民向當地檢查部門告發河井夫妻，廣島地方檢察院隨即展開調查，並在今年2月15日對夫妻兩人的事務所進行搜查。3月3日，河井案里的公設秘書等3人因涉嫌賄選被捕，24日被正式起訴。

河井案里本人27日因發燒缺席了當天的參議院會議，28日在議員宿舍服藥過量後被緊急送醫，30日她的丈夫聯繫參議院稱，妻子持續發燒超過攝氏37度，暫時無法出席參議院會議。