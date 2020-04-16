台南防疫關懷包供應充足　持續備貨5000份

▲台南市社會局積極連結社會資源媒合各界善心物資，追加備貨5000份防疫關懷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情仍處傳染高峰期，黃偉哲市長指示社會局積極連結社會資源媒合各界善心物資，追加備貨5000份防疫關懷包，累計至16日已募集到9300份關懷包，黃偉哲市長感謝社會各界善心不間斷，也呼籲隔離、檢疫民眾一定要珍惜社會善心資源，務必配合防疫政策待在家中不外出，保護自己也保護他人。



社會局指出，此次疫情嚴峻，財團法人佛教慈濟慈善事業基金會自今年2、3月期已陸續捐贈4300份安心祝福包，4月份持續加捐5000份，另三皇生物科技也提供生活運動飲料5000瓶，為南市防疫工作貢獻心力。為了讓每位檢疫者都能拿到防疫關懷包，社會局在有限人力下，進行近萬份防疫關懷包的搬運、分裝、分配等整備工作，快速地將防疫包提供給各區公所、衛生局、警察局外事科等發放給檢疫者。

防疫關懷包中，除黃偉哲市長關懷信、安心卡、隔離及檢疫者須知文宣外，也備有口罩、漂白水、體溫計、專用垃圾袋等基本防疫用品；另有慈濟基金會提供的五穀粉、米果、腰果、香積飯、威德果凍、靜思語以及三皇生物科技所提供的生活運動飲料，共同發揮公私協力的關懷力量。

台南市防疫關懷包的發放，是依據經主管機關認定應接受居家隔離或檢疫的名冊數量，提供給各區公所、衛生局及警察局外事科，協助配送給需要居家檢疫及隔離者。黃偉哲市長提醒若有從中央流行疫情指揮中心公布之疫情流行地區回國之民眾，可主動與公所民政課或里長聯絡，將立即派人送居家檢疫通知單及防疫物資包，來幫助民眾「安心」渡過14天的檢疫期。

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