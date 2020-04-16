每晚一小杯高粱！醫暖曝95歲老爸「超狂防疫8招」...網嗨：超好榜樣

▲醫師表示父親每晚都會來一小杯高粱酒。（圖／翻攝自《急診醫師的眼睛》粉絲團。）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，慢性疾病患者、年長者都是高危險族群，防疫上要更加注意。急診醫師白永嘉今早在粉絲團分享，前一晚回老家跟父親喝酒，看到父親喝酒臉微醺、燦笑的樣子，覺得應該跟大家分享95歲老爸的8個防疫心得。

醫師白永嘉今早在粉絲團《急診醫師的眼睛》分享高齡老爸的防疫方式，首先，門診一定按時去看，他表示父親都固定在台北榮總心臟內科、神經內科、及胸腔內科，拿慢性病的藥，沒有一次請假；拿回來的藥一定按時吃，就算不想吃，印尼小幫手也會準時拿出來，該吃幾顆藥全都清清楚楚。

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另外，去醫院除了戴好口罩外，一回家馬上換衣服洗澡，使病毒退散；在家做中風復健，避開每天醫院行程，不過白永嘉的父親有抱怨，缺點是很無聊，無法不能跟別人哈啦；人多的地方不去，只能偶爾去公園放風；每天晚上一定一小杯高粱，多年如一日。白永嘉醫師認為，一小杯高粱是父親抵抗力好的原因之一，但他強調，只能一小杯，不能再多。

白永嘉指出，他父親還每天晚上七點多睡覺，「我真的不知道他怎麼辦到的，『返老還童』大概就是這個意思」，連小孩也沒有那麼早睡；最後就是每天除了關心時事，也一定講「古早代誌」，邊喝酒邊聊川普、蔡英文的事，也會講很多徐蚌會戰、823炮戰的事。

白永嘉認為，這些都是好習慣，雖然不知道對大家是否有幫助，但他笑說「感覺自己以後老了也會這樣」。貼文一出，許多網友紛紛留言「長壽不是沒有原因的」、「好可愛的老爸」、「看到這個笑容就忍不住跟著笑」、「好的防疫榜樣，讚」。