台東林管處啓動防疫措施！山屋入住人數減半　取消行程可退費

▲台東林管處於嘉明湖國家步道入口管制站實施防疫宣導。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

新型冠狀病毒延燒不退，台東林管處為避免人潮過度聚集引發群聚感染，自4月7日起所屬森林育樂場域已啟動各項防疫措施，「向陽山屋」及「嘉明湖山屋」入住人數將減半，請民眾注意配合。

台東林管處指出，防疫期間進入知本國家森林遊樂區、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道遊客請配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度者，即婉拒入園，另請入園遊客配戴口罩，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全距離，儘量避免群聚交流。

▲民眾進入園區先量額溫並乾洗手。

為降低感染風險，園區內各項設施加強清潔消毒，販賣部用餐區則加大用餐空間，遊客中心多媒體播放室及展示室，暫不對外開放。大武山生態教育館，除館內多媒體播放室不開放外，館內採取分流的參觀動線，並有入館人數20人限制。

林管處特別提醒，為避免群聚感染，嘉明湖國家步道上「向陽山屋」及「嘉明湖山屋」兩座山屋，自即日起降載1/2入住人數，每座山屋由70人降為35人，先前已申請核准者不受影響，如因疫情關係取消行程，申請退住可全額退費，但不含必要之匯款 手續費。

林管處呼籲山友於山屋用餐時，應分散用餐時間避免交談，共餐不超過30人，住宿山屋者建議自備餐具、睡袋等登山用品，並請維持個人良好的衛生習慣避免交叉感染的風險。

相關配套措施請留意台東林區管理處最新公告。

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