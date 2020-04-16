桃園航空城徵收2599公頃土地「衝擊1.6萬人」　環團要求暫緩補環評

▲環團指出，航空城應環評未環評，提起公民告知。（圖／環境法律人協會提供）



記者許展溢／台北報導

台灣史上最大的土地徵收案─桃園航空城計畫，3月底通過機場第三跑道環評，環保團體今（16日）到環保署前提公民告知指出，此案結束第3次土地徵收審議專案小組，4月29日將開土徵審議大會，只差最後一步大會通過後，交通部及桃園市政府就可以發布徵收公告，徵收2599公頃的私人土地，衝擊1.6萬人。

環境法律人協會副秘書長黃怡禎律師說明，關於公民告知書內容，團體主要針對自貿港專用區、自貿港區南邊產二用地、埔心溪疏洪設施這3個開發行為，自貿港專用區、自貿港區南邊產二用地之開發面積分別已達10公頃以上，埔心溪疏洪設施屬於河川水道變更工程，上述開發行為對於當地環境不良影響，皆已達環評法、「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」所訂應實施環評之程度。上述開發行為，為取得開發用地，已開始辦理區段徵收程序，過程中也將發生環評所關注的環境影響，包括迫遷、對社會弱勢族群造成的心理壓力、產業變遷等，環評應於區段徵收程序完成前辦理完成。若要等待區段徵收程序完成，才開始進行環境影響評估，將與環評所欲達成的風險預防目的不符。

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▲黃怡禎律師說明，根據環評法第23條提出公民告知。（圖／環境法律人協會提供）



環境權保障基金會研究員許博任指出，計畫範圍內另有兩個開發行為，若不即刻啟動環評，未來也會有無法及時完成環評而違法的風險。許博任表示，航空城由桃園市主政的「附近地區第一期」，以及交通部機場園區之「生活地區」的新市區建設，由於其開發計畫同時涉及環評、新訂都市計畫與先行區段徵收，依法都市計畫應在徵收處分公告後一年內發布，並最遲應在細部計畫發布前通過環評。且開發範圍極大，顯見對環境有重大影響，勢必要行二階環評，但以二階環評程序一年調查期限顯然不足，應即刻啟動環評以免未來違法。



台灣人權促進會居住權專員余宜家說，航空城計畫除應環評未環評的爭議外，本案經過多次的都市計畫審議及兩輪聽證，至今土地需求面積仍明顯浮報，不符土地徵收僅能「最小需求面積」的原則。余宜家進一步解釋，例如交通部自貿港區的貨運量推估，環評書件已較都市計畫下修近百噸，但土地需求卻沒有降低；而桃園市府至今也沒有修改明顯浮報的住宅區、商業區需求，商業區的總量在未來第一次都計通檢將直接違法。

▲▼環團表示，交通部及桃園市政府若發布徵收公告，衝擊1.6萬人。（圖／環境法律人協會提供）



環團根據環評法第23條提出公民告知，要求環保署函請交通部，要求開發單位在上述開發行為完成環評審查之前，不得實施任何開發行為。環團強調，值此全球經濟及跨國商貿因新冠肺炎（COVID19）疫情秩序大亂，各大專業顧問皆無法預估航空及旅運業短中長期前景之際，更加凸顯航空城超大規模開發的躁進與高風險。民間團體在官方要強過程序啟動徵收的前夕，民間團體將發起緊急連署，訴求行政院跨部會協調，暫緩航空城的徵收，補做環評、重整並縮減計畫面積使其合於公益性與必要性，再行徵收。