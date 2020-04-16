3D Touch正式走入歷史！現iPhone全系列機款皆採用Haptic Touch

▲目前蘋果架上的全系列iPhone機款已全面採用Haptic Touch。（圖／記者王曉敏攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro及Pro Max與昨（15）日亮相的iPhone SE皆是使用Haptic Touch，而此前蘋果架上唯一使用3D Touch的iPhone 8系列已隨著iPhone SE的推出而退場，這意味著「3D Touch」功能已正式從蘋果iPhone陣容中淘汰。

「3D Touch」功能最早於2015年9月隨著iPhone 6S系列登場，其原理在於，當使用者以手指下壓螢幕時，手指壓力面積的變化會產生不同的電學信號，而壓力感測器則會根據不同的電學信號進行不同的處理。隨著應用愈來愈廣泛，包括App快捷功能及「偷看訊息」等，3D Touch在當時可說是最受果粉歡迎的功能之一。

不過，也許是蘋果自己也低估了3D Touch的魅力，該功能並未被蘋果「著重強調」，致使該功能造就2個極端：一部分用戶完全不會使用對其完全無感、另一部份用戶將其視為隱藏密技的高階功能。此外，3D Touch在某種程度上並不受開發者歡迎，就App快捷功能來說，就有極大部分App並未設定快捷目錄，採用率相當低。

當然，取消3D Touch可能還有許多方面的考量，而隨著2018年推出的iPhone XR，蘋果以「漸進式」方式開始取消3D Touch，替換為「Haptic Touch」，並於2019年的iPhone 11全系列機款上完全取代3D Touch。如今隨著iPhone SE的上架及iPhone 8系列的下架，3D Touch功能已正式在iPhone產品列中成為歷史。

與3D Touch的「多重壓力感應」不同，Haptic Touch只有單一壓力感測，對於那些從iPhone 6S、iPhone 7或iPhone 8升級的用戶，初期過渡到Haptic Touch可能會略有不習慣，不過由於兩者的運作原理幾乎相同，因此用戶應該也不會完全無法適應。

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