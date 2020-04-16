第2代iPhone SE入手前必看的8個好處與3點遺憾

▲iPhone SE(2020)官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年的第2代iPhone SE 推出比上一代更大的4.7吋版本，搭載跟iPhone 11相同的A13 Bionic晶片、最新iOS 13系統，支援人像模式、4K錄影，擁有實體指紋辨識，4月17日晚間8點開放預購，售價台幣14,500元起，到底這支手機有什麼特別的？記者稍微為大家整理了11個要點。

＊賣點一、iPhone 8的外觀：

現在市面上多數的螢幕為求縮小邊框，螢幕不是有「瀏海」、就是有「打孔」，第2代iPhone SE，外觀比前代大，與iPhone 8設計幾乎相同，採用鋁合金金屬中框搭上玻璃設計，正面為全黑邊框。

＊賣點二、iPhone 11的效能：

相較於第一代iPhone SE，這一代電力跟iPhone 8相同，都是13小時續航，但是效能上卻是跟最新iPhone 11一樣，搭載的是跟iPhone 11系列相同的A13 Bionic處理晶片，效能超越三星S10+、華為P30 Pro等去年旗艦手機，不管是影片剪輯、玩遊戲，都有很大層度上的提升。記者認為這是該款手機最大賣點，

＊賣點三、不到1.5萬就可入手新iPhone：

iPhone SE 最大賣點就是便宜，新機提供黑、白，以及買了等同做公益的紅色版版（PRODUCT RED），並且開出64GB、128GB以及256GB三款，基本上你花14,500元就可以入手這款新機。

＊賣點四、IP67防水防塵：

iPhone SE全機透過特殊處理，可以因應上班上學的各種環境，基本上手機碰到咖啡或者奶茶，直接拿去洗一洗就沒事，因為它支援IP67防水防塵，可以在1公尺深的淡水底停留30分鐘。

▲第二代iPhone SE具備IP67防水防塵等級，可以在1公尺深的淡水水底撐30分鐘。（圖／取自Apple）

＊賣點五、螢幕品質沒縮水：

第二代iPhone SE的螢幕用料沒有縮水，用的還是市場上開價比較高的4.7吋Retina HD顯示器，iPhone SE(2020)支援Haptic Touch，如果想要預覽訊息、重新排列應用程序等等，都可以長按圖標就可以直接處理。

他的螢幕解析度 1334 x 750 pixels，326 ppi 解析度，顯示對比1400:1，最大亮度625 尼特、提供P3廣色域廣色域顯示，支援Apple TV+、Netflix要求的Dolby Vision全景聲音效和HDR10播放效能，手機本身可自動因應環境光源調節白平衡，基本上iPhone值得入手的特色它都擁有。

▲第二代iPhone SE提供P3廣色域廣色域顯示，支援Apple TV+、Netflix要求的Dolby Vision全景聲音效和HDR10播放效能。（圖／取自Apple）

＊賣點六、實體指紋辨識：

iPhone SE的螢幕底下提供了藍寶石水晶材質的Home鍵，上方有一個鋼環，支援實體Touch ID指紋辨識，對於現在多數手機只能使用臉部解鎖來說，傳統指紋辨識解鎖、按壓回首頁的方式，可能更受青睞。

▲第二代iPhone SE提供了藍寶石水晶材質的Home鍵，上方有一個鋼環，支援實體指紋辨識。（圖／取自Apple）

＊賣點七、無線充電：

這一代iPhone SE支援Qi無線充電、也支援快速充電，最快可以在30分鐘內充滿50％的電力。

＊賣點八、Wifi 6：

最新iPhone SE支援最新的Wi-Fi 6聯網，搭配指定基地台，最高連線速率9.6Gbps，這個基本上是為物聯網時代來臨而準備的連線效率，基本上用個一兩年也不退流行。

＊遺憾一、沒有5G：

面對5G時代來臨，這一代iPhone SE並沒有使用5G晶片，倒是值得鼓掌的是它提供了4G實體＋eSIM雙門號。

＊遺憾二、只有單鏡頭：

第二代iPhone SE只配備700萬畫素自拍鏡頭，支援人像模式，這一點記者倒認為還好，因為根據經驗，700萬畫素的自拍鏡頭品質並沒有差到哪裡，甚至這一代還升級到1080P@30 fps的錄影功能。

要說比較遺憾的是只有配備1200萬畫素的主鏡頭，雖然可以拍攝4K影片，透過機器學習與深度演算可以支援人像模式，達成然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白等六種燈效，而且從官方釋出的拍攝樣片來看，亮度、對比跟飽和度是吸引人的，還特別提供了「快錄」功能，在拍照的時候只要長按就可以錄影。但是有了iPhone 11 Pro的經驗，只有一顆廣角，在拍攝上似乎有點不夠。

▲第二代iPhone SE配備單顆1200萬畫素鏡頭，但卻支援4K錄影、人像模式拍攝。（圖／取自Apple）

▲▼實際觀看官方釋出的主鏡頭拍出來的效果明顯升級。（圖／取自Apple）

＊遺憾三、18W快充要另外買：

這一點很少媒體有提到，這一代iPhone SE同樣使用Lightning傳輸介面，但是支援18W快充，充電 30 分鐘最高可達 50% 電量，讓13小時的續航力再向上延伸。但是，如果你仔細看一下官網標配，跟iPhone 8一樣，這個18W快充組並沒有在標配裡面，必須要另外選購。

小結：直播必備小鋼炮

如果你手上用的還是4.7吋的iPhone 6、iPhone 7，或甚至是第一代iPhone SE，那麼強烈建議你帶著手機到門市換機，折扣幅度最高3,000元。此外，綜合上述分析，基本上iPhone SE二代目已經大幅度超越這兩款機種。但如果你手上拿的是iPhone 8、iPhone XS，基本上不用更換。

還有一個很重要的一點，第二代iPhone SE主鏡頭可以拍4K@60 fps、自拍鏡頭可以拍4K@30fps，而且用的是A13 bionic處理器，基本上如果平常很常剪輯影片、經常直播的人，這款售價不到1.5萬的iPhone SE，會是市場上最划算的拍攝利器。