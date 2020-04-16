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新iPhone SE、初代SE、iPhone 8差在哪？圖解分析一次看

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▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果在昨天晚上發表了平價版新 iPhone SE，雖然取名上是承接第一代iPhone SE，但其實不難發現新iPhone SE的外型和規格，都和iPhone 8非常相似。不過新 iPhone SE 跟 iPhone 8 到底有哪些差別？想買手機該選擇哪一台呢？透過蘋果官網的比較表，帶你一探究竟。

螢幕外觀大小部分，新iPhone SE與iPhone 8都為4.7吋、圓弧型邊框、玻璃背蓋，主鏡頭則是三代同為1200萬畫素廣角單眼相機系統。電池、尺寸、重量部分，新iPhone SE與iPhone8都差不多。

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

新iPhone SE使用4.7吋Retina HD顯示器，支援Haptic Touch，如果想要預覽訊息、重新排列應用程序等等，都可以長按圖標就可以直接處理。

螢幕解析度 1334 x 750 pixels，326 ppi 解析度，顯示對比1400:1，最大亮度625 尼特、提供P3廣色域顯示，支援Apple TV+、Netflix要求的Dolby Vision全景聲音效和HDR10播放效能。

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

相機部分，雖然新iPhone SE強只有一顆鏡頭，但卻支援人像模式，無論前鏡後鏡都能拍出漂亮的景深效果，另外還特別提供了「快錄」功能，在拍照的時候只要長按就可以錄影，這些都是是iPhone8沒有的。

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

技術規格上，iPhone SE 與 iPhone 8 最大的差異在於處理器，iPhone 8 搭載的是 A11 處理器，而新 iPhone SE 則是 A13 仿生晶片，與去年的 iPhone 11 Pro 一樣，蘋果宣稱它是目前手機裡最快速的處理器。

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自蘋果官網）

而受到不少人喜愛的指紋解鎖功能，在去年iPhone 11系列手機中被取消，改為Face ID，如今在新iPhone SE又回來了，iPhone SE的螢幕底下提供了藍寶石水晶材質的Home鍵，上方有一個鋼環，支援指紋辨識功能。

價格部分，新iPhone SE可以堪稱蘋果最便宜手機，當初第一代iPhone SE 16G版本售價為15,500元，iPhone 8推出時則是25,500起，相較之下，第二代iPhone SE 64G版本的最低價格卻只要14,500元，整體比較下來，iPhone 8 都已經完全被新 iPhone SE 取代了，如果想現在入手iPhone的人，新iPhone SE絕對是最好的選擇。

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