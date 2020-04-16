學生聯絡簿冒出「滿滿打game心得」　老師眉批超幽默...網：隔壁爸爸怒了！

▲校園示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著時代遷移，新一代小朋友的興趣和娛樂活動也跟著轉變。就有老師曬出班上學生的聯絡簿，上頭寫上滿滿的手遊冒險心得，更意外爆料了隔壁班同學的壞壞事蹟。

網友15日下午在「爆廢公社」發文，提到朋友在某間國小當老師，日前批改到一份趣味的聯絡簿，決定代為分享，「現在小朋友都會跟老師分享手遊心得的嗎？ 還偷偷爆料其他同學是怎樣，哈哈！」

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根據照片，聯絡簿上方是每日的學習與功課進度，老師還要求學生每日寫下成語加以練習，其中一日抄錄的是「捕風捉影」，另一日則因缺漏而被紅字提醒。

▲老師PO出與學生的聯絡簿對話。（圖／翻攝爆廢公社）

聯絡簿下方是親師交流園地，可隨性分享生活點滴，沒想到學生很誠實把打game全寫出來，「今天弓箭傳說抽到紫裝好開心。明天應該就可以破第八關了，老師知道這個遊戲嗎？」沒想到老師相當新潮，連遊戲內容都能回應，「老師才玩到第七關，等考完試我再跟你請教好了！」

收到回覆後學生相當得意，隔日在交流區炫耀一波，「老師好弱喔，破比我慢」，同時大爆隔壁班同學料，指能玩到很後面關卡，靠的是偷刷爸爸信用卡買道具。這意外的轉折讓老師非常驚訝，連忙表示要查明真相，「老師下課去隔壁班問看看，我不會說是你講的，放心。」

聯絡簿交流貼上網，吸引破千網友朝聖，眾人直呼老師很幽默，也有人搞笑替隔壁同學默哀，「現在老師要了解所有遊戲，好忙」、「隔壁同學默默中槍」、「這個老師很棒喔，小孩願意把話對他說」、「笑翻了我，不過也因為如此才能知道隔壁班同學偷刷卡」、「隔壁班的要被爸爸吊起來打了」。