小學數學題！「小雯採了幾顆橘子」求解　網算到崩潰：小展給我出來

▲網友在臉書分享一道小學代數題目，讓所有網友解不出來。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

家長若遇到數學問題，常會到爆系社團求助廣大的網友們，不過此次「採橘子題目」真的難倒大家了。網友貼出的題目中提到，小雯一家人到果園採橘子，最後小雯總共採了幾顆；其他網友看完後直呼「太難了」，更有人歪樓表示，小展到底是誰，隔壁老王嗎？

民眾在《爆廢公社公開版》發文，「有人會解題嗎？」題目內容是，小雯一家人到觀光果園採橘子，爸爸採的數量是媽媽的4倍，小展採的數量是爸爸的2倍，媽媽採了40顆，小雯採了幾顆橘子？貼文一出，立刻引起激烈討論，大家紛紛踴躍解題。

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不過有不少網友發現，題目不是小雯一家人嗎，可是怎麼會突然冒出小展也來採橘子；結果討論方向整個大歪樓，網友紛紛留言揶揄「小展到底是誰」、「這題應該是要問，小展跟爸爸的關係笑死」、「小展出來講清楚」、「其實小雯在旁邊偷懶」、「小雯負責吃橘子的」、「會討厭數學都是這種題目害的」。

但也有網友認為，題目應該是誤將小雯打成小展，所以正解應該是，先設定爸爸為X、小雯Y、媽媽Z，算式為「X=4Y，Z=2X，Z=8Y」，所以可知爸爸與小雯分別採了160顆與320顆。

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