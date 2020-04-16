北市宣布：5/1起13處量販店禁用免洗餐具　可因疫情申請暫時使用

▲台北市13處量販店，5月1日起內用禁止使用各類材質免洗餐具。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市環保局16日宣布，台北市13處量販店，5月1日起內用禁止使用各類材質免洗餐具，違規者將依「廢棄物清理法」第51條規定，處1200元至6000元罰鍰，因疫情影響，業者可申請暫時提供免洗餐具，一次3個月為限。

環保署修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」；北市55處百貨公司及購物中心已於今年1月起施行；13處量販店將自今年5月1日起施行，實施對象包括6品牌，愛買、大潤發、家樂福、好市多、IKEA宜家家居、特力屋，共13處量販店。

內用禁止使用各類材質免洗餐具，包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，且不得以餐具套塑膠袋盛裝食物。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，因新冠肺炎（COVID-19）疫情，業者可申請暫時提供免洗餐具，應說明無法確保餐具衛生而使用的具體理由，供環保局審核。

環保局說明，為兼顧環保及食安，市府衛生局依「食品良好衛生規範準則」及「餐具清洗良好作業指引」等食安規定，不定期查察各量販業者食品設備及器具清洗，把關安全衛生。

環保局表示，疫情期間建議消費者仍以自備餐具為主，以業者提供的環保餐具為輔，盡可能減少使用一次性餐具，才是兼顧健康與環保永續的作法。