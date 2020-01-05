家樂福公布「2020年7大年菜」！6日起可foodpanda送到家

▲家樂福公布2020年主推年菜。（圖／業者提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

今年農曆年來得早，量販業龍頭家樂福搶先於去年12月25日開賣年貨商品，今（5日）更公布今年主推的7樣年菜，分別是：鬍鬚張香菇剝皮辣椒全雞雞湯禮盒、御品佛跳牆2000g、極品鮑魚烏參佛跳牆2700g、御品干貝海鮮羹2000g、蒜香河粉鮮蝦900g、古早味大封肉850g、呷七碗 干貝米糕700g等，若懶得出門採買，家樂福也與foodpanda合作外送年菜，將於明（6日）起正式開賣。

▲鬍鬚張香菇剝皮辣椒全雞雞湯禮盒。

年夜飯已經不如以往滿桌子年菜，家樂福發現，隨著主力消費者的世代替換，近年在銷售上發現「火鍋」成為年菜桌上的新寵兒，特別是麻辣鍋更佔過年期間所有火鍋銷售佔比5成以上，家樂福本次從湯底到麻辣鍋組推出近30款選擇，包含近期正夯的「海底撈自煮火鍋、火鍋組」，以及新推出「這一鍋皇室秘藏鍋物鴛鴦鍋」等。

▲新推出「這一鍋皇室秘藏鍋物鴛鴦鍋」。

▲御品干貝海鮮羹。



另外，產銷履歷「富貴滿福傳家套餐」，一共有6道菜色，皆可回溯食材來源，以及接連榮獲年菜評比肯定的「老協珍開運年菜套組」也是長銷年菜款，還有為素食消費者推出2組套餐「崇華齊全家福吉祥素宴」、「勝昌素食煮義套組」堅持不添加任何危害人體健康的添加物，製造良心的素食食品。

▲古早味大封肉。

家樂福今年春節檔期自即日起至1月29日，期間共推出20大優惠活動，包括量販店、便利購、線上購物、商城4大實體店面與虛擬平台同步進行，包括：限時全館滿額送優惠、百萬會員紅利點數抽、尾牙家電抽300萬大獎贈品、破千萬紅包大方送等，預估今年業績將較去年同檔期增加2成。