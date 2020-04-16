侯友宜宣布：新北公有場館封閉再延一週！

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜16日宣布轄內公有場館暫停開放再延一週，觀察清明節連假人潮群聚有無導致交叉感染，再視情況評估開放時間。

侯友宜表示，近日確診人數下降，但防疫絕對不能掉以輕心，一定要戒慎恐懼，4月20日的兵棋推演將如期舉行，防疫務必做到位，新北市全面戒備。



3月底國外返台人潮眾多，其中一位新冠肺炎確診者疫調時，表示曾去新北市公有場館活動，因此轄內所有場館自3月20日暫停開放。侯市長表示，清明節連假多處人潮群聚，交叉感染風險大增，以兩週為觀察期，下周一才能判斷疫情有無舒緩，因此新北市公有場館再封閉一週，於下週評估開放時間。



此外，近日國內確診人數下降，侯友宜提醒各局處勿掉以輕心，夜市、市場、商圈及風景區務必持續向市民宣導配戴口罩、維持社交距離，大型集會能免則免，防疫工作切勿鬆懈。



新北市將於4月20日舉行「擴大管制超前部署」計畫的兵棋推演，侯友宜表示，兵棋推演是模擬或假設最壞的狀況採取的擴大管制措施，提前做好準備，中央一旦發布才能即時因應。同時建立跨局處合作、溝通機制，並全面盤點市府及民間資源，希望緊急狀況時，民眾生活不受到干擾，也能達到防疫成效。



民政局表示，淡水區一年一度清水祖師廟繞境活動，經過協商討論，廟方同意今年以車巡的方式，取代以往人潮擁擠的遶境祈福活動，讓信徒身心都能保持健康，減少群聚感染風險。侯市長感謝各局處及區公所的積極協調與努力，防疫不分你我，人口最多的新北市備戰須更加謹慎，才能順利度過疫情。