淘寶台灣也向「WHO can help」致敬？　海報曝光：我們選擇團結

▲淘寶台灣「WHO can help」海報曝光!(圖/翻攝淘寶台灣Taobao Taiwan)



記者劉維榛/綜合報導

不滿世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞把台灣黑化,由網紅阿滴領軍募資400萬,再由設計師聶永真操刀,「Taiwan can help」向世界捍衛尊嚴。此行銷文也觸發企業相繼模仿,淘寶台灣電商發起「Taobao Taiwan Can Help」!

「淘寶台灣Taobao Taiwan」於昨(15)日在粉專貼出一張「WHO can help 開店?」的文宣海報,與刊登在紐約時報的「WHO can help?」募資廣告相似100%,不過圖案多了飛機、衣服、搜尋、貨運的LOGO小圖,讓人會心一笑,底下也呼複製原案「in a time of isolation,we choose solidarity(在孤立的時候,我們選擇團結)」。

▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告,為台灣發聲。(圖/募資執行團隊提供)



淘寶台灣小編直呼,「創業,只是起點。Taobao Taiwan Can Help」,更強調「2,000萬支選品,打造你的風格店舖,無須進貨、無須囤貨、一鍵代發」。

底下有網友表示感動,「感謝淘寶支持台灣」、「感謝淘寶支持台灣加入國際組織」。也有網友好奇發問,「所以淘寶台灣是向,支持台灣加入WHO廣告致敬並表示支持嗎?」

