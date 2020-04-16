淘寶台灣也向「WHO can help」致敬？　海報曝光：我們選擇團結

▲淘寶台灣「WHO can help」海報曝光！（圖／翻攝淘寶台灣Taobao Taiwan）



記者劉維榛／綜合報導

不滿世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞把台灣黑化，由網紅阿滴領軍募資400萬，再由設計師聶永真操刀，「Taiwan can help」向世界捍衛尊嚴。此行銷文也觸發企業相繼模仿，淘寶台灣電商發起「Taobao Taiwan Can Help」！

「淘寶台灣Taobao Taiwan」於昨（15）日在粉專貼出一張「WHO can help 開店？」的文宣海報，與刊登在紐約時報的「WHO can help？」募資廣告相似100%，不過圖案多了飛機、衣服、搜尋、貨運的LOGO小圖，讓人會心一笑，底下也呼複製原案「in a time of isolation,we choose solidarity（在孤立的時候，我們選擇團結）」。

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▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）



淘寶台灣小編直呼，「創業，只是起點。Taobao Taiwan Can Help」，更強調「2,000萬支選品，打造你的風格店舖，無須進貨、無須囤貨、一鍵代發」。

底下有網友表示感動，「感謝淘寶支持台灣」、「感謝淘寶支持台灣加入國際組織」。也有網友好奇發問，「所以淘寶台灣是向，支持台灣加入WHO廣告致敬並表示支持嗎？」

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