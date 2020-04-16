譚德塞一手遮天瞞疫情？羅浚晅轟：高明騙術騙世人

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世界衛生組織（WHO）提出13點聲明，稱與台灣的衛生當局（Taiwanese health authorities）保持定期技術交流，總統蔡英文16日反擊，台灣要的是「完整參與」。中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅，也在16日ETtoday《雲端最前線》重批，譚德塞坐在幹事長崇高的位置上，卻只會搞政治手法，「用高明的騙術欺騙世人。」

▲世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

羅浚晅直言，13點聲明支離破碎，WHO就像坐在偵查庭面對審判，避重就輕、只講對自己有利的資訊。WHO稱台灣可透過國際衛生條例（IHR）與其通訊、交流，但台灣早通報有7個嚴重個案在武漢接受隔離治療，WHO卻沒及時防治，疫情大爆發後還指責台灣「沒說清楚」，不禁讓人疑惑是哪邊沒做好份內工作？

譚德塞遭質疑防疫不力，多名美國參議員14日致函要他交出疫情相關資料，以利美國國會調查，不只是要了解WHO到底跟第一波疫情國家做了哪些溝通，也會查明是否有不明、不當的金錢往來。羅浚晅認為，譚德塞這次事情真的搞大了，要他4月27日前備妥資料「到美國開聽證會吧。」

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