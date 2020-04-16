台灣社區藥局藥師在新冠肺炎防疫貢獻　耀登國際重量級醫學期刊

▲2月6日實名制口罩實施的第一天開始，成大副教授歐凰姿即到台南市各藥局觀察實名制在藥局執行的情形，才能寫成論文讓台灣第一線的防疫情形耀登國際醫學期刊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學藥學系歐凰姿副教授與高雅慧教授共同撰寫的「台灣社區藥局藥師在應對新型冠狀病毒大流行的前線」論文，獲得國際重量級醫學期刊Annals of Internal Medicine錄用，台灣時間4月14日凌晨3時正式公開登載於網站上發表給全世界的醫藥相關人士閱讀。

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▲「台灣社區藥局藥師在應對新型冠狀病毒大流行的前線」論文，獲得國際重量級醫學期刊Annals錄用，歐凰姿難掩興奮，半夜守在電腦前等待公布的那一刻。

歐凰姿副教授難掩興奮的心情，半夜守在電腦前等待論文公開的那一刻，隨後在其個人臉書上寫下：「因為想到這篇文章，就同在自己準備與投稿過程的心情，想到能為台灣社區藥局藥師盡份心力，到現在還是感到莫名的興奮與熱血。」

歐凰姿說：「因為從小生長在社區藥局，在這十幾年成長過程中，我看到社區藥局藥師在提供照護的努力與維持現實經營的不容易，我的藥師家人與朋友需要更多的支持與肯定，也需要更多資源投入，所以我得把握這樣難得的機會，把所看到、所感受到社區藥局藥師提供專業照護的現況即時化為文字。再者，因為我認為更需要即時將台灣社區藥局藥師的努力讓國際知道，因為這不僅是對台灣社區藥局藥師最直接的肯定與鼓舞，也是分享給國際我們是如何來做實名制的，以及社區藥局藥師參與第一線防疫可能遇到哪些問題。」

▲成大藥學系副教授歐凰姿相當感謝台南市藥師公會理事長吳振名夫婦及台南市多家社區藥局藥師，讓她能夠近身觀察見證實名制口罩在藥局的實施情形。

歐凰姿也說她要把這篇論文與FB上所寫的短文，獻給我最親愛的社區藥局藥師，他們是一路陪我長大的家人，與今天一同並肩為優化藥師執業環境努力的好朋友。

身為成大藥學系的老師，歐凰姿在她的論文摘要中寫到：「或許更重要思考的是：台灣社區藥局藥師所提供的服務與其價值，在過去是否有被重視或好好利用？」。她也提到：「所謂『養兵千日，用兵一時』，面對這樣前所未有的全球公共衛生突發事件，持續資源分佈於社區照護與與長期投資提升藥師專業能力是重要的。另外，連結藥學教育與社區藥事照護和執業也是重要，鼓勵優秀藥學人才未來投入社區耕耘，讓社區藥局藥師執業持續有生力軍投入，並穩定社區藥師提供民眾照護品質。」

台南市藥師公會理事長吳振名也說：歐凰姿是一位教學很認真的老師，在2月6日實名制實施的第1天，她就到我的藥局和台南市多家藥局觀察整個實名制口罩的運作情形。隨後，吳振名也在歐凰姿的臉書中留言：「歐老師，感謝您提高社區藥局藥師的能見度，借分享，也期待社區藥師能在此次疫情中重新定位」。

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