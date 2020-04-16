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黃國書籲桶裝瓦斯每桶調降180元　中油允諾列入考慮

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▲▼新北市長侯友宜視察樹林興仁夜市防疫及戴口罩的情形，周末的晚上夜市人潮稀稀落落。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊，夜市人潮稀稀落落。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

受惠國際油價持續走跌，台灣中油1日表示，考量新冠病毒對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，將調降20公斤桶裝瓦斯價格每桶100元，並自2日凌晨零時起實施。對此，民進黨立委黃國書16日表示，因應全球石油價格持續走跌，中油還有調降的空間，主張下月起可將桶裝瓦斯的降幅調至一桶180元，政府應該協助民眾與商家來度過疫情難關。

台灣中油1日宣布，自109年4月2日凌晨零時起，109年4月家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降新臺幣5.0元；車用液化石油氣每公升調降新臺幣2.7元。國內天然氣價格自109年4月2日起平均調降5.03%。

民進黨立委黃國書、賴惠員16日上午召開「疫情衝擊生活辛苦，桶裝瓦斯擱俗一點啦」記者會，呼籲下月若國際價格仍然下滑，應把降幅百分之百反應在國內價格調降，若遇價格反彈，也應凍漲以造福民生。

桶裝瓦斯。（圖／本報資料照）

▲桶裝瓦斯。（圖／資料照）

黃國書指出，依據《中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制》，中油之價格設定乃依照沙烏地阿拉伯國營石油公司每月公告之當月期約離岸價（CP, Contract Price）與海運費等。根據中油資料，3月份CP價格為每公噸455美元，4月CP價格為每公噸235美元；4月份海運價格也較前月為低，由3月的每公噸69.716美元下滑至58.009美元。

黃國書再指出，國內的批售牌價也從3月份的每公斤19.06元，降至4月份的14.06元，僅調降5元，且中油每公斤吸收金額已從3月份的5.2元降至4月份的0.9元，反映在批售牌價上，顯示仍有進一步調降空間。

黃國書表示，因應全球石油價格走跌，中油應該還有調降的空間，「如果進一步要協助業者紓困，這時期更應該調降」，若以降幅成本來反應，應該一桶桶裝瓦斯可以降至180元。黃國書說，疫情爆發以來各行各業都受到嚴重衝擊，政府應該協助民眾與商家來度過疫情難關。

賴惠員則提到，許多中南部地區受限於地理因素，多數民眾家中並未裝設天然氣管線，一般家庭與攤商業者均以使用桶裝瓦斯為主，天然瓦斯之用戶數與普及率相對低落。其中以台南市為例，天然瓦斯普及率僅18.52%，嘉義縣與屏東縣之普及率更低於10%，顯現桶裝瓦斯價格高低對於中南部鄉親影響尤為重大，懇請中油可以讓桶裝瓦斯價錢更便宜，也是另類的紓困。

▲▼民進黨立委黃國書、賴惠員召開「疫情衝擊生活辛苦，桶裝瓦斯擱俗一點啦」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委黃國書、賴惠員召開「疫情衝擊生活辛苦，桶裝瓦斯擱俗一點啦」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

對此，中油副總經理陳淑真表示，中油其實在液化石油氣（LPG）有計價公式，每個月都會檢討一次，且從去年10月開始中油「該漲的沒漲，該跌的照跌」，到今年3月還有每公斤5.2元的吸收，這段期間自行吸收的金額總計將近17億元，不過中油公司有社會責任，一直以來液化石油氣的價格就是如果有吸收，降價就會局部收回。

中油執行長王承賓則說，依照現在的國際行情，中油公司比較難憶測到下個月的情況，會朝著委員的指示思考，更會把民眾的負擔放在心上，做出更好的決定。

黃國書表示，中油每公斤吸收金額從3月份的5.2元，已降為4月份的0.9元，「如果要紓困，4月就要維持3月的吸收金額」，建議中油可以比照辦理，再依照成本反應，每桶瓦斯的降幅將有機會從100元增至180元，民眾會非常有感。

黃國書也說，現今市面上會使用到桶裝瓦斯的族群，多半是做小生意、經濟規模比較小的商家，也是受疫情衝擊非常大的族群，因此中油應該設法降低所有小商家的營業成本，這也是中油公司在經營上該進到的社會責任，建議中油重新評估，5月份再做一次調降讓民眾有感。

對此，陳淑真則表示，中油公司會考慮調整5月份桶裝瓦斯的價格，「可是我沒辦法確定會降多少」，還是要回歸到計價公式來計算，預計4月底時會再行考量。

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