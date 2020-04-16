哈爾濱官方通報啪啪主角「韓某是女生」　陸網：性別調查這麼久？

▲哈爾濱群組傳播源頭韓某是女生。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

哈爾濱近期爆發一起「亂啪啪」群聚感染，網路上更有人整裡出「超亂劈腿關係圖」，簡直比八點檔還精彩。但官方15日出面表示，從美國返回的22歲韓姓留學生其實是女生。

根據央視先前報導，韓某3月19日從美國返回哈爾濱，與曹某為上下樓鄰居，之後曹某傳染給男友李某，及自己的母親王某，王某又傳染給男友郭某，3人皆為無症狀感染者。

之後郭某與王某又與陳某一家聚餐，造成87歲的陳某及2位兒子被傳染確診，陳某兩次因腦中風住院期間，同一病區的患者及家屬先後有7人被感染確診，事件才因此曝光。





▲先前傳出是啪啪啪造成群組傳播。（圖／視覺中國）

哈爾濱疫情防控記者會上指出，進行溯源分析時發現，曹某與韓某存在感染可能，經現場模擬調查分析，韓某與曹某共同生活在一個可能污染的環境，具備傳染條件。

事件在網路上越滾越大，成為廣大群眾吃瓜話題。哈爾濱市疫情防控指揮部15日指出，9日通報從美國入境人員韓某，是女性，22歲，是從美國回哈的留學生。此前，網絡盛傳的韓某為男性，是誤傳的假消息。

消息發出後很快登上微博熱搜，但大陸網友持兩派不同意見，一派認為有蹊翹，「只是把性別弄錯了不算毛病」、「將下思路，住富力江灣社區都是有背景的，不排除強行洗白的可能性。所以韓某是男是女已經無所謂了，咱們普通老百姓不會知道真相的」、「樓上樓下，住在一起，女的情趣照滿天飛，現在說另一個也是女的...我咋就這麼不信呢，一個性別至於調查這麼久，反復論證才有結論嗎？央視新京報都說是男的了。媒體帶頭造謠然後低調闢謠？？我更願意相信是韓某家裡背景深」

另一派則支持闢謠，「還以為那個故事是真的，小說都不敢這麼寫」、「大的誤會…整出一片草原的故事…但是傳播病毒，還是要追責的」、「完了我居然聽信了謠言還發到同學群裡，嗚嗚嗚，我錯了，以後一定做到不信謠，不傳謠」。

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