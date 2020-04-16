腦中風老人入院...引爆「陪護子女、同區病友」大感染！2家醫院15人中招

▲黑龍江新冠肺炎疫情再起。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江新冠肺炎疫情反彈，哈爾濱更爆發了院內感染！87歲的陳姓老人確診後，相關的至少15人被感染，包括3名子女，12名醫院患者及患者家屬。因此，哈爾濱醫科大學附屬第一醫院15日下午發布就診須知，明確自4月1日起取消現場掛號，實行全部預約制，非預約人員無法就診。

根據官方披露內容，陳姓老人是10日黑龍江通報的本土新增案例，他3月29日與親友聚餐，但兒子朋友中有1例確診患者和1例無症狀感染者。陳姓老人4月2日因腦中風就醫，4月6日因發熱轉送至哈醫大一院呼吸內科就診並住院，4月9日被確診，他的2個兒子和1個女兒則於12日確認染疫。

陳姓老人的子女是怎麼確診的？根據官方通報，陳姓老人近期與子女共同生活，且除了有與2個兒子一起參加3月29日的聚餐外，他在住院後，子女均有來探望護理。

▲黑龍江醫院發生院內交叉感染。（示意圖，非本文當事人／路透社）

除了感染自家人外，陳姓老人也引發2家醫院，共計12名患者及患者家屬被確診。他4月2日至5日在哈爾濱市第二醫院住院，期間先後8人被確診，其中53歲的王男是陳患者的同病區病友，而他的妻子始終在病房陪護，2人均於12日確診染疫。

另外，陳姓患者4月6日－10日曾在哈爾濱醫科大學附屬第一醫院就診並住院，截至14日24時，該院已至少有4名與之關聯的病人或病人家屬被確診感染新冠肺炎。其中，陳患者同病區病友81歲的余某14日被確診，而其51歲的兒子因照顧父親，也於同日被診斷為新冠肺炎確診病例。

針對院內感染暴發，哈醫大一院15日下午發布患者就診須知，稱鑑於醫院呼吸內科近期出現新冠肺炎確診病例，特製訂《哈醫大一院疫情期間患者就診須知》，包括自4月1日起，取消現場掛號，實行全部預約制，非預約人員將無法就診；就診患者及家屬進入院區後任何場所均禁止聚集、逗留；診室實行「一醫一患一室」制度，60歲以下生活能自理的患者不允許家屬陪診等。