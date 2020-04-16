美國暴增3.1萬例確診！13.3萬人魂喪疫病　全球204萬人感染「實際數字更多」

▲全球新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球確診人數突破200萬大關，死亡人數累計13萬3572例；美國染疫病例持續暴增，累計63萬2878，而第二順位至第五順位的歐洲重災區西、義、德、法，總和確診人數還不過60萬。相較歐美各國，南韓1萬591例、日本8100例、馬來西亞5072例、新加坡3699例，以及台灣395例，疫情相對穩定。

截至周四（16日）上午6點，全球185個國家累計確診204萬9888例、13萬3572例死亡。美國過去24小時暴增3萬1986例，全國篩檢人數324萬2755人，當中63萬4975例確診、2萬7940人死亡；全美疫災中心紐約州死亡人數突破萬人，13日單日病逝例原本結束連續6天突破700死，結果14、15日又回到778死、752死。

英國即將突破10萬染疫，累計9萬9483例確診、1萬2894例死亡；伊朗7萬6389例確診、4777死；土耳其6萬9392例確診、1518例死亡。

法新社指出，各國當局及世界衛生組織（WHO）所提供的數據，恐怕只有反映實際感染人數的一部分，因為許多國家只檢測重症病例，而及輕、中症者儘管出現症狀，多半出於篩劑短缺、昂貴等因素而未測，加上無症狀感染者也有一定比例，實際數字會更嚇人。