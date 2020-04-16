何晶貼青蛙圖暗諷台灣　劉寶傑笑：現在「學泰國人」愛怎麼叫隨便你啦！

▲對於何晶的暗諷，劉寶傑說，現在學泰國人「反正我們贏」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，間接在近日衍生出了「台星網戰」與「中泰網戰」，其中因位一句「Errr....」（呃....）引發「台星網戰」的新加坡總理夫人何晶，在臉書上再度貼出一張青蛙圖，被質疑是在暗諷台灣。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑表示，現在要學習泰國人的精神，反正「我們贏就好」。

資深媒體人王瑞德在節目中指出，何晶在臉書上發了一張青蛙圖，還配上「家家有本難念的經，人人有套難言的苦」的文字，但是這隻青蛙可能會讓台灣許多鄉民網友非常生氣，因為中國網友在最近把台灣叫成「台蛙」，叫台灣人是「井底之蛙」。

主持人劉寶傑表示，「你知道，之前我可能會很生氣」可是現在要學泰國人的精神，你愛怎麼叫就怎麼叫！「反正我們贏就好，隨便你啦」。

王瑞德也跟著附和，「隨便你何晶怎麼講，你也不能代表你老公李顯龍，你也不能代表新加坡人民啊，你還是要跟我說台灣是好朋友啊，還是要跟台灣買米、買農產品、還是要台灣捐口罩嘛」。

▲何晶的臉書貼文稱在台灣，但轉發的影片卻是唐湘龍的節目內容「蔡英文網軍橫行闖禍」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

王瑞德接著說，何晶就是有點不甘心，所以還是要放唐湘龍相關的東西「給你揶一下，揶一下也爽！」

▲泰國網友迷因圖回應中國網友的引戰。

據了解，讓台灣網友「刷新三觀」的「中泰網戰」，泰國網友的戰法被台灣網友戲稱是「我就爛模式」用幽默化解掉中國網友的各種引戰羞辱，例如中國網友嘲諷泰國政府很爛，泰王網友也同意「的確很爛」，中國網友嘲諷泰王在哪裡，泰國網友回「我也不知道」。

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