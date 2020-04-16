交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」！她曝猶豫原因：似乎是迎合

▲能夠談一場愛情長跑，對每個人來說是一種難能可貴的緣分。（示意圖／unsplash）

記者康心禹／綜合報導

愛情長跑多年之後，最常面對的就是「不婚即分」的問題，若選擇分手需要極大的勇氣，因為雙方早已是彼此生命中不可或缺的一部分。有一名網友近日就遇到這樣子的困擾，她表示自己最近和交往8年的男友已經在籌備婚禮了，但近一個月「突然沒感覺了」，因此開始懷疑對方似乎不是自己想白頭偕老的對象。

原PO在《Dcard》發文表示，她和男友在別人眼中是人人稱羨的情侶，從高三到現在都出社會了，都沒有什麼大風大浪過，是大家心目中的情侶榜樣，「但近一個月，我突然不想結婚了，突然覺得他好像不是我想要一起白頭偕老的對象，漸漸開始覺得和他之前好像只是在迎合大家對我們的期待。」

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原PO為此非常苦惱，因為她跟男友已經準備要拍婚紗了，餐廳訂好了，禮服也做了，金飾等等的也買了，就像是頭已經洗一半了，不能不洗完一樣。

於是原PO也決定嘗試向男友表達最近的感覺，跟男友說為什麼開始覺得他好像不適合成為未來的丈夫，「我想說可以找到一起解決的辦法，他的情緒反應我都可以理解，他的失望難過或是不諒解，我都可以體會，但溝通的結果好像越來越糟。」原PO為此非常煎熬，她不知道該不該繼續救這段感情，不想等到結婚才後悔。

貼文一出後引發廣大網友熱議，紛紛留言勸原PO，「會不會是婚前恐懼？」、「與其以後後悔，不如現在把想法都跟他溝通」、「建議現在就要講清楚 ，結婚是一輩子的，跟沒感覺的人過一輩子，跟沒感覺的人生孩子，這樣妳會快樂嗎？」、「為什麼會有這種感覺，必須不斷地問自己為什麼？找出原因」、「婚前恐懼症，不過失去他妳會更後悔」、「八年...男生的青春也是青春哦...好好為對方想想吧，如果他這樣對妳妳也會難受的吧，但真的是沒感覺的話就放過他吧」。