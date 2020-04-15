新店隨機殺人！兇嫌王秉華「爆哭求交保」：想替死者上香　法院裁定出爐

▲新店隨機殺人案兇嫌15日哭求交保。（圖／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝，下同。）

記者許凱彰、孫于珊、鄒鎮宇／台北報導

新店隨機殺人案15日移審台北地院，在押的嫌犯王秉華（自稱「小鄭容和」）被檢方依殺人罪起訴，法院15日下午開庭審理王男是否繼續羈押，王男提出「3個理由」試圖要求交保，最後法官仍裁定羈押。

據檢方調查，王男13日與妻子逛完新店IKEA後， 雙方因晚餐要在哪裡吃發生爭執。其中，王男提出到萬芳娘家拿衣服，並到附近吃飯的提議，卻被妻子以「遇到前男友會尷尬」拒絕，因此暴怒持刀隨機殺人。

檢方還原案發時兩人在車上的對話，王男對妻子嗆說，「重點是你剛剛說什麼，妳跟誰去就會尷尬，阿妳從小跟他一起長大，妳就不會尷尬」、「妳最好是都不會去那吃」、「妳不是會去他聚會什麼的」、「等一下要去妳家拿個東西而已，然後順便吃個飯」、「妳不要那邊幹話」、「那我們到底要去哪裡吃」等。

檢方指出，王男犯案後在車上不斷打給友人、母親、警消說「我就是隨機殺人」，認定有故意殺人的嫌疑，且當下辨識能力均屬正常。

在15日下午的開庭中，王男提出「想去死者靈堂上香致歉」、「想陪母親」及「彌補妻子」等3理由，哭求法官給予機會交保，但法官最後仍裁定將他羈押。

王男在法庭中直言，就算遭死者家屬唾棄撻伐，還是想去死者靈堂上香致歉。他還說，母親一直都很關心他，日前他在台北看守所發生一些事，母親得知後就馬上跑來，求主管不要刁難他，長達2、3小時，而自己因長期在外工作，沒辦法好好陪她，就算幾個月或幾天也好，想好好陪伴母親，甚至對母親說聲「對不起，兒子真的不孝」。

不僅如此，王男還說，事發後，妻子自始至終都沒有放棄他，每天都到看守所看他，而妻子每次看他寫的信都以淚洗面，令他很心疼，由於從小家庭就不完整，2人同病相憐，所以很早（認識3、4個月）就結婚，事發後，妻子很後悔當初給他電話接受搭訕，因此也想好好陪妻子，彌補自己造成的錯誤，之後再好好面對刑罰處分。

▲新店隨機殺人案嫌犯15日移審台北地院。（圖／記者邱中岳攝）

公設辯護人提到，王男2017年11月，就在身心科定期就診，2019年3月，就已向醫師表明有「多重人格」的症狀，因此案發當時，王男確實是因受精神症狀失控所致，非臨訟杜撰，且王男願意坦承面對訴訟程序及刑罰，並無逃避未來審判，此案也是他1人所為，無串證可能，更無滅證必要，又王男無暴力前科，家庭功能尚稱完整正常，經過此事，家人及醫師必竭力提醒及幫助王男吃藥、定期回診等，因此請求法官給予交保。

但法官審酌後，仍裁定予以羈押，但不必禁見。王男庭訊後向法官表示，之前在台北看守所羈押時被打，他指控是主管故意調他房舍、教唆其他人犯揍他，後來他想跟前去探視的妻子講，還被主管大聲制止，希望法官能幫他調回原先收容的孝一舍。法官表示無法干涉監所管理事務，會請北所注意關心王男收容的情緒、健康等情形，也要王男如有問題，可循管道申訴解決。

▼王秉華（綠衣）檢方15日依殺人罪起訴，建請最嚴厲之刑。（圖／記者孫于珊攝）

