獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

▲新店隨機殺人案死者父親原要把獨子接下木工事業，現在「這些工具不知道如何處理」。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

男子王秉華犯下隨機殺死林姓機車騎士案，15日被依殺人罪起訴，但林家痛失獨子已無法彌補。事發當天，林母原要兒子開車出門，因為擔心視線不好改成騎車，結果卻看到兒子冰冷屍體全身癱軟，林父更是悲痛表示，兒子從小跟我身邊學木工，「現在這些工具不知道如何處理」，「我的家庭都破碎了」。

林父在檢警偵訊時哽咽表示，自己是鄉下人，想法比較傳統，「家裡有3個女兒，我當時的想法是生個男生傳香火，才拚1個出來」，林父表示，自己是做木工的，兒子除了當兵1年外，從小就跟在身邊學功夫、一起工作，原本想要把相關事業跟工具傳承給他。

▲死者擔心雨天開車視線不好，騎車外出卻慘遭王秉華叼著菸隨機殺害。（圖為資料照／記者黃彥傑翻攝）

林父回憶，兒子遭人無故殺害當天下雨，林母還要兒子開車去接姐姐，但是因為擔心雨天開車視線不好，兒子還是選擇騎機車；林父悲痛表示，兒子身體強壯，如果兇手正面攻擊，應該不容易成功，兇手卻是從背後攻擊；兒子的母親在事發後曾去參與相驗，全身癱軟，後來實在承受不住，所以沒再參與法醫解剖程序。

林父憤憤不平地向檢察官表示，希望不要讓王男出來，可以判死刑最好，不然出來一定會危害其他人，到時又殺人說他沒有吃藥，「這種人殺1個人就會殺第2個人，真的有夠冤枉」，都因為王男，「我的家庭都破碎了」。

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