涉與同居女友凌虐餓死2歲童！律師出招要求鑑定精神與智能　法官火了

▲林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和蕭姓男友到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

一名在北市酒店上班的21歲林姓女子，未婚生子後，竟涉嫌與哥哥和同居男友，一起凌虐親生的2歲男童，將他關廁所還不時毆打，食物也給的少之又少，致男童必須喝馬桶水解渴，最後骨瘦如柴活活餓死。然而3人皆否認犯行，台北地院14日下午傳喚林女與蕭姓男友出庭，蕭男的律師不僅辯稱，蕭男所理解的「同居」與常人不同，還當庭要求鑑定蕭男狀態是否有能力應付及面對司法審判，一度惹怒法官。

▲情侶每天出門玩樂，僅爾偶以泡麵、麵包、飲料餵食，致男童敗血性休克併呼吸衰竭而死亡。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

今開庭主要針對起訴的犯罪事實做最後確認，並釐清爭點。過程中，蕭男的律師表示，蕭男陳述能力有欠缺，要行使緘默權，還一直指揮蕭男要回答「保持沉默」，並強調林女與蕭男沒有同居，蕭男所理解的「同居」是指在林女租屋處停留數小時，偶爾住過1、2天；最後更請求法院鑑定蕭男的智能與精神，判斷蕭男的「就審能力」與「訴訟能力」。

但法官指出，鑑定的2項能力跟本案事實無關聯，並大聲反問，「是要聲請停止審判嗎？」還警告，若堅持要鑑定，最後被判有罪，這就算在「犯後態度」，法院尊重訴訟策略，但要考量後果！

檢察官也不同意鑑定，認為已有律師在旁輔佐，不然「還需要律師幹什麼？」並好心勸律師，要他好好向蕭男解說，以了解訴訟程序，不料律師則回應，「我是律師，不是醫生！」

而下次開庭，將傳喚林女及哥哥等人以證人身分出庭。法官庭末諭知候核辦。

▲患有輕度智能障礙的林女否認犯行，辯稱都是哥哥做的。（圖／記者孫于珊攝）

起訴指出，林女與哥哥、蕭姓男友涉虐待幼童，不但沒予以成長所需的營養，更將男童關在廁所內，還不時打罵洩憤。哥哥離開林女住所後，林女依舊與蕭男在外玩耍，直到2018年11月9日出遊返家後，才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警，警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依遺棄致死罪起訴林女、依幫助犯起訴蕭男，並另以妨害幼童發育罪，起訴林女的哥哥。

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