　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉與同居女友凌虐餓死2歲童！律師出招要求鑑定精神與智能　法官火了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和男友蕭男到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

▲林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和蕭姓男友到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

一名在北市酒店上班的21歲林姓女子，未婚生子後，竟涉嫌與哥哥和同居男友，一起凌虐親生的2歲男童，將他關廁所還不時毆打，食物也給的少之又少，致男童必須喝馬桶水解渴，最後骨瘦如柴活活餓死。然而3人皆否認犯行，台北地院14日下午傳喚林女與蕭姓男友出庭，蕭男的律師不僅辯稱，蕭男所理解的「同居」與常人不同，還當庭要求鑑定蕭男狀態是否有能力應付及面對司法審判，一度惹怒法官。

▲▼生母將男童囚禁浴室，竟還牽手男友夾娃娃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲情侶每天出門玩樂，僅爾偶以泡麵、麵包、飲料餵食，致男童敗血性休克併呼吸衰竭而死亡。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

今開庭主要針對起訴的犯罪事實做最後確認，並釐清爭點。過程中，蕭男的律師表示，蕭男陳述能力有欠缺，要行使緘默權，還一直指揮蕭男要回答「保持沉默」，並強調林女與蕭男沒有同居，蕭男所理解的「同居」是指在林女租屋處停留數小時，偶爾住過1、2天；最後更請求法院鑑定蕭男的智能與精神，判斷蕭男的「就審能力」與「訴訟能力」。

但法官指出，鑑定的2項能力跟本案事實無關聯，並大聲反問，「是要聲請停止審判嗎？」還警告，若堅持要鑑定，最後被判有罪，這就算在「犯後態度」，法院尊重訴訟策略，但要考量後果！

檢察官也不同意鑑定，認為已有律師在旁輔佐，不然「還需要律師幹什麼？」並好心勸律師，要他好好向蕭男解說，以了解訴訟程序，不料律師則回應，「我是律師，不是醫生！」

而下次開庭，將傳喚林女及哥哥等人以證人身分出庭。法官庭末諭知候核辦。

▲▼21歲酒店林女未婚生子，將不到2歲男童關廁所餓死，被依遺棄致死罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

▲患有輕度智能障礙的林女否認犯行，辯稱都是哥哥做的。（圖／記者孫于珊攝）

起訴指出，林女與哥哥、蕭姓男友涉虐待幼童，不但沒予以成長所需的營養，更將男童關在廁所內，還不時打罵洩憤。哥哥離開林女住所後，林女依舊與蕭男在外玩耍，直到2018年11月9日出遊返家後，才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警，警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依遺棄致死罪起訴林女、依幫助犯起訴蕭男，並另以妨害幼童發育罪，起訴林女的哥哥。

►親愛的～快來唷～

【更多新聞】

一哭鬧就關廁所…2歲童遭凌虐餓死！酒店狠母推給哥哥：與我無關

鈕承澤性侵案判4年理由曝！暗指女方主動獻身　法官重批「狡辯」

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

ET快訊
快訊／阿滴募資《紐時》廣告今晚刊登　聶永真設計搶先曝光！
「兒童口罩分4種」一張圖看懂差異！僅小童立體口罩可網路買
被重罰100萬死不繳錢！北市「陳冊」居家落跑...超慘下場曝
下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　下波變天時間曝
兆豐銀獨董廖學興「猛爆性肝炎」辭世　享壽66歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

已婚部長挖3000萬公款斗內直播妹　挨告討儲值點數...17拒還：政府沒管

羅東「蠟化女屍」超毛靈異真相曝　專家斷言情殺：冤氣很重但陰魂開心了...

判刑2年定讞林益世獲准假釋即將出獄　高院開庭決定是否羈押

涉與同居女友凌虐餓死2歲童！律師出招要求鑑定精神與智能　法官火了

警群組發警告：口罩壓條可開手銬腳鐐　實測結果「2關鍵」揭真相

快訊／車停屏東大橋上…裡頭卻空無一人！警消橋下驚見「1人無生命跡象」

14萬噸重金屬廢棄物亂倒大安溪濁水溪　環保大廠狠撈6億！起訴26人

「整形皇后」顧婕遭爆找兄弟逼簽本票…喊冤替友喬債被抹黑　提告妨害名譽

專櫃試眉筆「眼睛遭戳傷」…她崩潰訴：2年來每天都刺痛！判賠10萬

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

已婚部長挖3000萬公款斗內直播妹　挨告討儲值點數...17拒還：政府沒管

羅東「蠟化女屍」超毛靈異真相曝　專家斷言情殺：冤氣很重但陰魂開心了...

判刑2年定讞林益世獲准假釋即將出獄　高院開庭決定是否羈押

涉與同居女友凌虐餓死2歲童！律師出招要求鑑定精神與智能　法官火了

警群組發警告：口罩壓條可開手銬腳鐐　實測結果「2關鍵」揭真相

快訊／車停屏東大橋上…裡頭卻空無一人！警消橋下驚見「1人無生命跡象」

14萬噸重金屬廢棄物亂倒大安溪濁水溪　環保大廠狠撈6億！起訴26人

「整形皇后」顧婕遭爆找兄弟逼簽本票…喊冤替友喬債被抹黑　提告妨害名譽

專櫃試眉筆「眼睛遭戳傷」…她崩潰訴：2年來每天都刺痛！判賠10萬

只花30分鐘！只靠電鍋一次完成「4款減醣便當」...減肥上班族必學

進口保證金優先抵貨物稅　消費者買進口車領退稅款　等待期大縮短

李愛綺毀重要合約「美合夥人乾等1小時怒回國」：老公氣炸想離婚

李起光反擊「音源造假指控」硬起來提告！　舉報者「仍堅稱買榜」：告我是他的權益

色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

超毒擬眼鏡蛇竄家門嚇瘋2女娃　勇媽神反應一手拉出女兒脫困...畫面曝

頭皮保養「超前部署」　夏季出油、敏感不要來

工藤靜香嫁給木村拓哉「被攻擊20年」　木村光希曬媽媽私照破謠言：我想像妳一樣

快訊／阿滴募資《紐時》廣告今晚刊登　聶永真設計搶先曝光！

中職／蔣智賢扛先發4番　富邦打教解釋原因

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

即／拒檢疫大鬧機場　台商9筆土地查封等拍賣

桃園角頭遭行刑式槍決…判決出爐：2槍手逃死

基隆1家4口違規外出就醫「1人確診」！重罰170萬

公車司機輾斃23歲妹5萬交保！行車紀錄器、內鏡頭竟全壞

鑑識照變黑白...羅東「蠟化女屍」傳靈異

大貨車與轎車相撞翻覆　司機噴飛慘遭自駕車壓死

男持藍波刀狂砍路人　無辜運將中18刀命危

虔誠房仲常禮佛　沒業績成刀魔隨機狂捅運將

秦偉南投地院報到發監執行

恐怖房仲隨機殺人「1分鐘砍18刀」　追捕畫面曝

台北驚傳隨機殺人！男子身中多刀倒地

更多熱門

相關新聞

他衝超商解放卻沒衛生紙　自救下場更慘：快升天

他衝超商解放卻沒衛生紙　自救下場更慘：快升天

人在內急時真的無法思考這麼多！一名網友今（14日）早鬧肚子痛，連忙衝到超商大解放一波。怎料，他上完之後才發現自己手邊沒有衛生紙，情急之下只好拿最相似的「濕紙巾」救急，無奈結局超悲催，讓他直喊「涼到懷疑人生」。

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

嚴格稽查KTV　盧秀燕：生活不便總比封城好

嚴格稽查KTV　盧秀燕：生活不便總比封城好

南警全面稽查男女陪侍場所

南警全面稽查男女陪侍場所

獨／不受國際上岸日影響！大寮居民曝：光明路小吃部生意好

獨／不受國際上岸日影響！大寮居民曝：光明路小吃部生意好

關鍵字：

遺棄致死幼兒男嬰男童廁所餓死酒店未婚生子妨害幼童發育同居

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面