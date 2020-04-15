　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

縱火釀母死姊重傷　逆子否認殺人：被姊拿椅敲頭才潑汽油嚇阻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林男騎機車買汽油，縱火後徒步逃逸，警方循線在西門町旅館將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲戴黑色全罩式安全帽的林男，與姊姊吵架後竟縱火，隨後徒步逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名36歲林姓男子，與姊姊吵架後，竟往姊姊身上及家中經營的彩券行內潑汽油點火，造成母死姊重傷的悲劇，檢察官偵查後依最少要判15年徒刑的殺害直系尊親屬、殺人未遂、放火燒燬建物、毀損等罪起訴林男。台北地院15日上午開庭，林男僅承認犯有毀損及放火燒燬居住所，但否認殺人及殺人未遂，辯稱只是「單純嚇阻」，因遭姊姊用椅子敲頭敲到暈了！

林男當庭表示，當時在彩券行內先與姊姊發生拉扯，在場的爸爸見狀後有上前制止，不料姊姊竟趁隙拿椅子攻擊，把他的頭都敲暈了，這部分因他正與爸爸發生拉扯，所以爸爸可能沒看到，之後才怒買約7.46公升的汽油潑灑嚇阻。

林男說，一開始只潑灑500CC而已，他不僅往姊姊的左腳及右手部分潑汽油，也在一進店門的右邊櫃子潑灑點火，但沒想到火勢蔓延開來，當時他一心想救母親，才沒有去救姊姊，由於火太大，也不知道姊姊跑去哪裡了。回顧家人遭惡火襲擊的傷勢，林男當庭哽咽……。

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲過年初四逆子縱火！行動不便的母親因此葬身火窟。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

患有躁鬱症的林男，過去就有多次在家中縱火紀錄，案發的1月28日下午，因爸爸出門去倒垃圾，林男抱怨獨自顧店，客人很多，都沒人幫忙，難得從高雄返家的37歲姊姊就回嗆，「你平常也不會幫忙」，林男竟怒火中燒，與姊姊發生衝突。

林男隨後去加油站買了200元的汽油，然後頭戴黑色全罩式安全帽，回家朝姊姊及店內潑灑點火，火勢便一路延燒到店後方的住家，躺在床上的63歲母親因小兒麻痺行動不便，致大面積燒傷，並在高溫下嚴重脫水、嗆死，到院前已無生命跡象，姊姊則全身60%燒燙傷，爸爸的腳底板也受有輕傷。

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

林男事後變裝逃逸，搭捷運跑到西門町網咖上網，隨後入住台北市中華路一間旅館，警方經過6小時追捕，才將他繩之以法。堅不認錯的林男被收押到看守所後，經常在深夜睡覺時夢到死去的母親而驚醒，於是趕緊手抄了多部經書、弟子規，再次開庭時呈給檢察官表示「我錯了，對不起」。

▼林男變裝逃逸後，警方循線在西門町旅館將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男騎機車買汽油，縱火後徒步逃逸，警方循線在西門町旅館將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►資生堂百優精純乳霜～就是讚！

【更多新聞】

涉與同居女友凌虐餓死2歲童！律師出招要求鑑定精神與智能　法官火了

鈕承澤性侵案判4年理由曝！暗指女方主動獻身　法官重批「狡辯」

女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

ET快訊
旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光！衛福部揭政府全買單主因
川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！她服了：不管怎樣都贏…譚
旅台非裔女打臉譚德塞「台人把最好的給我」　激動吐心聲7分鐘影
要譚德塞下台？川普：我知道他有點問題，正在調查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

縱火釀母死姊重傷　逆子否認殺人：被姊拿椅敲頭才潑汽油嚇阻

「我的原則不打女人」才隨機殺路人　「小鄭容和」自首喊：我精神病...檢打臉

網路賣口罩騙訂金！男落網稱「拉肚子」　警穿防護衣檢遠端偵訊

「羈押31年現已60歲」民團要求蔡英文立即特赦邱和順

收300元轉賣門號秒成「打砲專線」　桃園男遭判刑喊冤：他們威脅我

小黃2塊台灣扁柏被攔...山老鼠趁亂跑了！森林志工通報建功

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

縱火釀母死姊重傷　逆子否認殺人：被姊拿椅敲頭才潑汽油嚇阻

「我的原則不打女人」才隨機殺路人　「小鄭容和」自首喊：我精神病...檢打臉

網路賣口罩騙訂金！男落網稱「拉肚子」　警穿防護衣檢遠端偵訊

「羈押31年現已60歲」民團要求蔡英文立即特赦邱和順

收300元轉賣門號秒成「打砲專線」　桃園男遭判刑喊冤：他們威脅我

小黃2塊台灣扁柏被攔...山老鼠趁亂跑了！森林志工通報建功

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

徜徉天空步道！桃園復興「山林療癒二日遊」　睡進鄉村小屋超放鬆

獨／又一間飯店暫停營業止血！「天閣南西館」4/20整修不接客

農民7日內一定拿到肥料！　陳吉仲保證若沒有「下週馬上辭職」

韓國撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

快遞員深夜2點暴斃收件人門外！韓人防疫期窩在家網購...司機過勞死

巴西單日204死創新高！2州長「錄影片」證實確診：病毒不會網開一面

抑制跨物種傳播！　中興大學用「毒核殼蛋白」開發新冠肺炎藥物

希澈長太美「一出道被當同性戀」　放棄澄清原因超暖...網讚：很好的人

陸玻璃大王曹德旺：疫情後全球產業鏈「去中國化」

Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

社會熱門新聞

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

創仙女班誘信徒獻身　少龍爆淫亂黑歷史

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

「蠟化女屍」超毛靈異真相曝…民俗專家：冤氣很重

即／拒檢疫大鬧機場　台商9筆土地查封等拍賣

「小鄭容和」隨機殺人　檢建請最嚴厲之刑5關鍵曝

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

更多熱門

相關新聞

我不打女人！小鄭容和隨機殺路人

我不打女人！小鄭容和隨機殺路人

男子王秉華3月13日晚間和妻子在車上口角，因「我的原則不打女人」，選擇從背後殺害無法抵禦的無辜騎士洩憤，事後卻辯稱有「多重人格」，但檢察官根據行車紀錄器、就醫紀錄，發現王男意識正常地不斷打電話給友人、母親、警消說「我就是隨機殺人」，雖符合自首要件，但這些顯然都是權衡利益盤算後的脫罪之詞。

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆：木工事業傳承誰？

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆：木工事業傳承誰？

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

高雄中山公園火警！8機車15分鐘內全燒毀　

高雄中山公園火警！8機車15分鐘內全燒毀　

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

關鍵字：

逆子縱火汽油放火殺人毀損躁鬱症精神病

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面