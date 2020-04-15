縱火釀母死姊重傷　逆子否認殺人：被姊拿椅敲頭才潑汽油嚇阻

▲戴黑色全罩式安全帽的林男，與姊姊吵架後竟縱火，隨後徒步逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名36歲林姓男子，與姊姊吵架後，竟往姊姊身上及家中經營的彩券行內潑汽油點火，造成母死姊重傷的悲劇，檢察官偵查後依最少要判15年徒刑的殺害直系尊親屬、殺人未遂、放火燒燬建物、毀損等罪起訴林男。台北地院15日上午開庭，林男僅承認犯有毀損及放火燒燬居住所，但否認殺人及殺人未遂，辯稱只是「單純嚇阻」，因遭姊姊用椅子敲頭敲到暈了！

林男當庭表示，當時在彩券行內先與姊姊發生拉扯，在場的爸爸見狀後有上前制止，不料姊姊竟趁隙拿椅子攻擊，把他的頭都敲暈了，這部分因他正與爸爸發生拉扯，所以爸爸可能沒看到，之後才怒買約7.46公升的汽油潑灑嚇阻。

林男說，一開始只潑灑500CC而已，他不僅往姊姊的左腳及右手部分潑汽油，也在一進店門的右邊櫃子潑灑點火，但沒想到火勢蔓延開來，當時他一心想救母親，才沒有去救姊姊，由於火太大，也不知道姊姊跑去哪裡了。回顧家人遭惡火襲擊的傷勢，林男當庭哽咽……。

▲過年初四逆子縱火！行動不便的母親因此葬身火窟。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

患有躁鬱症的林男，過去就有多次在家中縱火紀錄，案發的1月28日下午，因爸爸出門去倒垃圾，林男抱怨獨自顧店，客人很多，都沒人幫忙，難得從高雄返家的37歲姊姊就回嗆，「你平常也不會幫忙」，林男竟怒火中燒，與姊姊發生衝突。

林男隨後去加油站買了200元的汽油，然後頭戴黑色全罩式安全帽，回家朝姊姊及店內潑灑點火，火勢便一路延燒到店後方的住家，躺在床上的63歲母親因小兒麻痺行動不便，致大面積燒傷，並在高溫下嚴重脫水、嗆死，到院前已無生命跡象，姊姊則全身60%燒燙傷，爸爸的腳底板也受有輕傷。

林男事後變裝逃逸，搭捷運跑到西門町網咖上網，隨後入住台北市中華路一間旅館，警方經過6小時追捕，才將他繩之以法。堅不認錯的林男被收押到看守所後，經常在深夜睡覺時夢到死去的母親而驚醒，於是趕緊手抄了多部經書、弟子規，再次開庭時呈給檢察官表示「我錯了，對不起」。

▼林男變裝逃逸後，警方循線在西門町旅館將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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