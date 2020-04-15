快訊／新店隨機殺人「小鄭容和」起訴！今剃光頭現身　檢建請量處最嚴厲之刑

記者劉昌松／台北報導

自稱「小鄭容和」的王姓男子，3月間在車上和妻子發生小口角後，拿著20公分長的生魚片刀下車，隨機朝前方騎士背後捅1刀，長刀直接刺入被害人心臟再抽出，被害人短時間大量出血致死，王男事後辯稱自己有3個人格，不知道當時為何這麼做，台北地檢署15日根據死者解剖報告等事證，依殺人罪將王男起訴，並建請量處最嚴厲之刑。

▲王姓男子因和妻子發生爭執，竟下車隨機刺死無辜騎士，被依殺人罪起訴。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

23歲的王男無業目前在押，他3月13日晚間，和新婚妻子在車上，為了是否到娘家附近吃飯發生口角後，王男拿起車上20公分長的生魚片刀，下車走向前方坐在路邊機車上等姊姊下班的林姓騎士，直接朝林男腰背交接處刺殺1刀。

▲王男自稱「小鄭容和」，刺殺無辜騎士後叼著菸走回車上。（圖為資料照／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

2人都因重心不穩摔倒後，林姓騎士趴在地上掙扎回頭看著王男，王男卻叼著菸、帶著片刀走回車上駛離，王男的妻子在副駕駛座看到這一幕嚇壞了，不斷驚呼要報警，警方趕到將王男逮捕，並由檢察官向法官聲押獲准，被害林姓騎士則因出血過多不治。

王男到案聲稱自己長期為精神疾病所苦，內心有3個人格，除了平常的他以外，還有一個生氣的自己，和一個孩子，當天因為沒吃藥，不清楚自己為什麼會拿刀刺人，律師則替他辯護表示沒有殺人意圖。

▲死者父親希望兇嫌「一定判死刑」。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

檢察官除調閱王男先前就診紀錄，同時為了釐清王男下手輕重，會同法醫進行解剖，赫然發現，王男隨機刺殺1刀，竟然直接刺破心臟，才會導致死者因短時間內大量出血不治，當時參與解剖的死者父親步行出殯儀館時飆淚表示，「這一定要判死刑，不能放出社會來危害人」。



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▼王男（綠衣者）在看守所剃光頭髮，頂著大光頭走下警備車。（圖／記者劉昌松攝）