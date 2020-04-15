　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新店隨機殺人「小鄭容和」起訴！今剃光頭現身　檢建請量處最嚴厲之刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

自稱「小鄭容和」的王姓男子，3月間在車上和妻子發生小口角後，拿著20公分長的生魚片刀下車，隨機朝前方騎士背後捅1刀，長刀直接刺入被害人心臟再抽出，被害人短時間大量出血致死，王男事後辯稱自己有3個人格，不知道當時為何這麼做，台北地檢署15日根據死者解剖報告等事證，依殺人罪將王男起訴，並建請量處最嚴厲之刑。

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲王姓男子因和妻子發生爭執，竟下車隨機刺死無辜騎士，被依殺人罪起訴。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

23歲的王男無業目前在押，他3月13日晚間，和新婚妻子在車上，為了是否到娘家附近吃飯發生口角後，王男拿起車上20公分長的生魚片刀，下車走向前方坐在路邊機車上等姊姊下班的林姓騎士，直接朝林男腰背交接處刺殺1刀。

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

▲王男自稱「小鄭容和」，刺殺無辜騎士後叼著菸走回車上。（圖為資料照／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

2人都因重心不穩摔倒後，林姓騎士趴在地上掙扎回頭看著王男，王男卻叼著菸、帶著片刀走回車上駛離，王男的妻子在副駕駛座看到這一幕嚇壞了，不斷驚呼要報警，警方趕到將王男逮捕，並由檢察官向法官聲押獲准，被害林姓騎士則因出血過多不治。

王男到案聲稱自己長期為精神疾病所苦，內心有3個人格，除了平常的他以外，還有一個生氣的自己，和一個孩子，當天因為沒吃藥，不清楚自己為什麼會拿刀刺人，律師則替他辯護表示沒有殺人意圖。

▲▼新店隨機砍人，死者父步出靈堂哽咽。（圖／記者陳雕文攝）

▲死者父親希望兇嫌「一定判死刑」。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

檢察官除調閱王男先前就診紀錄，同時為了釐清王男下手輕重，會同法醫進行解剖，赫然發現，王男隨機刺殺1刀，竟然直接刺破心臟，才會導致死者因短時間內大量出血不治，當時參與解剖的死者父親步行出殯儀館時飆淚表示，「這一定要判死刑，不能放出社會來危害人」。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

不配合居家檢疫還大鬧機場　台商拒繳100萬！查封台南9筆土地等拍賣

祝釩剛3染麻「剪髮採尿送驗」　母重病求免關…哥哥帶5萬辦保獲釋

鈕承澤性侵女助理判4年！　「7位數和解金」拚緩刑夢碎

▼王男（綠衣者）在看守所剃光頭髮，頂著大光頭走下警備車。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼1刀刺破心臟大出血！新店隨機殺人案「小鄭容和」今起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼1刀刺破心臟大出血！新店隨機殺人案「小鄭容和」今起訴。（圖／記者劉昌松攝）

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

快訊／基隆社會處遭小偷！員工進辦公室秒傻眼　公文資料散落一地…警調查中

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

高雄男下班去抓寶…公園亂丟菸蒂「機車燒整排」！　警依公共危險罪送辦

金門優良教師偷2絨毛娃送孫女　監視器曝光隔天拿2千元「要跟同學買」

「訂3盒只收到3片」！彰化男騙賣醫療用口罩　買家收到「仙貝」傻眼

獨子慘遭隨機刺殺慘死　父嘆家庭破碎：木工事業傳承誰？

妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

雙子星開發案索賄1500萬　賴素如更一審輕判7年半

防疫掃黑無空窗期　內埔警檢肅治平對象15人到案

新店工廠深夜惡火「500坪燒毀」　員工睡夢中成焦屍

快訊／基隆社會處遭小偷！員工進辦公室秒傻眼　公文資料散落一地…警調查中

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

藝文紓困首波申請案超過7千件！文化部將陸續核定撥款

劉仕傑讚《紐時》廣告文案超難寫：設計團隊有顆為台灣的心

出奇招！收集5公斤違規廣告看板　員林公所送100元提貨券

遠距政策讓流量爆啦！　Google下調網路攝影機Nest Cams的預設畫質

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

創仙女班誘信徒獻身　少龍爆淫亂黑歷史

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

「蠟化女屍」超毛靈異真相曝…民俗專家：冤氣很重

即／拒檢疫大鬧機場　台商9筆土地查封等拍賣

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

更多熱門

相關新聞

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

新店傢俱工廠大火！　警消尋獲一焦屍

新北市新店區安康路二段1間大約700坪的鐵皮屋（家具工廠）14日晚間10點多冒出熊熊火煙，經過134名消防員射水後侷限火勢，卻聽到廠長急忙大喊，有個員工還在裡面。火勢撲滅後警消進入查看，在一張彈簧床上找到一具男性焦屍，不排除該失聯工人已經罹難，遺體的確切身份及起火原因有待後續調查釐清。

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

新店700坪鐵皮工廠陷火海！消防：噴的水瞬間蒸發

房仲隨機砍人18刀 同事驚：平時很樂觀

房仲隨機砍人18刀 同事驚：平時很樂觀

萬華隨機殺人！運將母悲怒：手筋都斷了

萬華隨機殺人！運將母悲怒：手筋都斷了

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

莽男隨機砍人竟為吃免費牢飯　二審判8年

關鍵字：

隨機殺人新店吵架生魚片刀殺人

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面