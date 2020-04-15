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「我的原則不打女人」才隨機殺路人　「小鄭容和」自首喊：我精神病...檢打臉

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▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／翻攝兇嫌臉書）

▲新店隨機殺人案被告竟因「原則不打女人」，所以和妻子吵架後隨機殺害無辜騎士洩憤。（圖為資料照／翻攝兇嫌臉書）

記者劉昌松／台北報導

 王姓男子3月13日晚間和妻子在車上口角，因「我的原則不打女人」，選擇從背後殺害無法抵禦的無辜騎士洩憤，事後卻辯稱有「多重人格」，但檢察官根據行車紀錄器、就醫紀錄，發現王男意識正常地不斷打電話給友人、母親、警消說「我就是隨機殺人」，雖符合自首要件，但這些顯然都是權衡利益盤算後的脫罪手段，應為犯下最嚴重罪行接受最嚴厲之刑。

王男自稱，事發當天稍早，他才剛發生車禍，晚上妻子以怕遇到熟人為由，拒絕到娘家附近吃飯，2人為此發生了2019年12月6日認識後的第1次爭執，他理智斷線，持刀下車，「朝被害人肺臟後方一刀刺到底」。王男宣稱自己有多重性人格，殺人時是另外1個人格，他的感官跟眼睛可以看到，但無法控制自己，「想說頂多流一點血」，「直到開車逃逸都是在無意識狀態」。

▲▼1刀刺破心臟大出血！新店隨機殺人案「小鄭容和」今起訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲王男自稱有解離性人格，被身心科醫師作證打臉。（圖／記者劉昌松攝）

但身心科醫師作證，多重性人格又生解離性人格異常，「解離」意思包含當下不知道另外1個人格存在，一般學理上，主要人格不會知道其他人格出現，王男竟稱行兇當下知道另1人格存在，與一般情形不同。

此外，王男在逃逸過程中，目睹殺人過程的妻子不斷哭求「對不起對不起我們報警好不好」，王回「逼我的」，「不用報警了」，後來妻子用他的手機撥通110，王男向勤務中心表示「不好意思，我剛剛，我是一個精神病患，我剛剛拿刀刺了一個人」，王男接著打給朋友「我說我有精神病患」，「我就是隨機殺人」。

新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲檢察官認為王男故意選擇背對他、毫無抵禦能力的被害人下手行兇。（圖為資料照／記者黃彥傑翻攝）

王男又打LINE電話給母親「有一件很嚴重的事跟你講，我剛剛隨機殺人」，再和消防局通話「我隨機刺傷人，我是個精神病患」，最後哭著跟妻子說「我有病，我真的有病」，「我好怕看不到你了」，「你會幫我講嗎？」「我去外面抽根菸」。

檢察官郭耿誠調查認為，王男行兇前後的言行，都看不出有異常激動，精神意識、對外界事物觀察能力和溝通應答，都很正常，雖然王男過去曾為了工作、兩性壓力失眠而去看身心科，但沒有幻覺或妄想、憂鬱、躁鬱等病症。

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和、死者。（圖／翻攝當事人社群）

▲王男(左)隨機殺害林男，被依殺人罪起訴求處「最嚴厲之刑」。（圖為資料照／翻攝當事人社群）

尤其是偵訊時被問到「為何沒對車上的妻子下手？」王男回答：「因為她是我的妻子，我的原則是不打女人」，下車後選擇背對他而毫無抵禦能力的被害人，可見王男是仔細權衡後挑選最適合的下手對象，卻在案發後一直向人宣稱自己有「精神病」，這和真正精神病患只會說「聽到聲音指使」等情形不同，因此不採信他的脫罪之詞，建請法院依最重可判死刑的殺人罪，量處「最嚴厲之刑」。

限量下殺

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