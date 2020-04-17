盒馬鮮生總部落戶浦東　蓋加工配送中心年營收上看100億

▲盒馬鮮生為阿里巴巴旗下新零售項目中成績最為突出的事業群。（圖／翻攝自阿里足跡）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」於今（17日）宣佈將總部遷至上海浦東陸家嘴金融核心區，並決定在郊區蓋一座預估年營收超過100億（人民幣，下同）的自動化產業基地。盒馬公司表示，疫情期間，200多家盒馬鮮生會員店線上線下呈現雙增長，線上流量更是去年同期的近3倍，線上訂單比重自50%增至80%。

▲盒馬鮮生以「新零售」迎接消費升級。（圖／翻攝自阿里足跡）

《澎湃新聞》報導，盒馬公司表示，落戶在浦東航頭鎮的產業基地，集合全自動立庫、自動存儲輸送及分揀加工為一體的加工配送中心，預計2022年投產使用，初估年營收將超100億元，服務上海各盒馬門市。

阿里巴巴集團副總裁、盒馬事業群總裁侯毅指出，盒馬鮮生作為阿里巴巴探索新零售的急先鋒，4年前在上海孵化出這個全球領先的新零售業態，「成熟之後走向了全國各地，改變了許多中國消費者的生活方式。」

▲盒馬鮮生採自助收銀模式，會員得先下載客戶端，利用雲端支付結帳。（圖／CFP）

據悉，盒馬首店自2016年在上海金橋國際商業廣場營業起，已經走入大陸23個城市，至今年3月止，門市數量已超過220家，成為上海市「線上新經濟」的代表企業之一。盒馬也透露，今年會再開100家盒馬鮮生會員店和盒馬mini店。

外界分析，盒馬的新零售模式能成功，主要是緊抓上海市近年推動的四大品牌主旋律。上海今（17日）公佈電商Q1成績單，數據顯示，商品類網購於疫情期間逆勢增長，交易額達1343億元人民幣（約5774.9億元新台幣），同比增長19.1%。