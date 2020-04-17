連續二天「確診＋0」防疫不能停　雲林縣實行住宿長照機構演練

▲同仁仁愛之家17日辦理「雲林縣住宿式機構防疫實地演練」，推演使用移動式隔離艙，並加入「就地安置」、「異地安置」等項目實行。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心連2天宣布單日國內確診人數掛0，是令人振奮的好消息，雲林縣政府持續積極推動防疫措施，17日上午於雲林縣私立同仁仁愛之家辦理「雲林縣住宿式機構防疫實地演練」，縣政府動員8個局處及投入救護車輛、防疫專車、復康巴士，以及出動移動式隔離艙實行推演，以確保不怕一萬只怕萬一。

雲林縣住宿式機構共有67家，共可提供3821個床位予縣內失能者使用，因應新冠肺炎疫情，縣政府於3月18日函請轄內各住宿式機構禁止訪客入內，改用視訊方式讓家屬探視，縣府均協助配予各類防疫物資，至目前每週每位工作人員7片口罩提供充足的防護設備，以及超前完成各機構一對一的方式實地輔導。

▲同仁仁愛之家榮譽董事長楊文榮、董事長林金立、以及臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁、雲林榮民之家主任林立才以及雲林縣政府相關單位皆參與演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

此次演練，縣府共動員了社會處、衛生局、消防局、環保局、新聞處、工務處、行政處、民政處等相關單位參與討論，投入了救護車輛、防疫專車、復康巴士、以及相關救護人力等，推演更加入了「住民就醫」、「就地安置」、「異地安置」、「家屬帶回」等項目實行。

雲林縣長張麗善表示，透過輔導除了讓機構了解「劃分照顧區域」、「掌握感染風險人數」、「服務調整及防疫物資管理」的重要性，更讓機構了解移工及工作人員的接觸風險，也要一併掌握，並即時通報本府相關業管單位。

張麗善提到，此次演練也全程透過直播，提供給縣內外機構夥伴來參酌辦理，希望大家共同對抗嚴峻的疫情，一起守護全民的健康。

衛生福利部長期照顧司副司長周道君表示，今日的演練相當精采，可看出準備得很充分，無論是縣府團隊或仁愛之家的工作人員，都有非常完善的訓練，相信在今天的演練之後，可以提供雲林鄉親在防疫上更多資源及準備，超前部署因應未來疫情各種狀況。

▲同仁仁愛之家17日辦理「雲林縣住宿式機構防疫實地演練」，推演加入「住民就醫」、「就地安置」、「異地安置」、「家屬帶回」等項目實行。（圖／記者蔡佩旻攝）



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