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太夯！日本Switch停止出貨一週　台灣網購供貨暫不受影響

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▲任天堂Switch。（示意圖／CFP）

▲防疫宅在家，電玩遊戲需求急增，Switch人氣也急速高漲。任天堂Switch。（示意圖／CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫「宅」需求太夯，遊戲機Switch人氣急速高漲，市場供不應求，日本任天堂卻公告「所有Switch主機本週暫停出貨」，不過這項決定主要針對日本市場，台灣國內多家網購平台表示目前供貨正常，玩家不用擔心陷入主機慌。此外，雖然討論熱度都集中在Switch，PS4主機及遊戲片銷量也默默成長中。

民眾對於Switch需求居高不下，但疫情影響中國生產線作業，產能尚未恢復正常，在供應不及情形下，日本任天堂7日透過官方Twitter帳號公告，除了已預約的訂單，所有Switch主機包括《集合吧！動物森友會》特別版主機以及Switch Lite主機，將暫停一週出貨，之後出貨狀況再另外通知。

東森購物（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網統計站上Switch買氣近一個月內成長5倍，目前平台上現貨銷售一空，但每月採固定配貨。（圖／翻攝自東森購物網）

日本市場暫不出貨，但仍有庫存的歐美市場則繼續配送，台灣方面，據了解任天堂台灣代理商展碁國際表示將持續爭取更多貨源之外，在熱銷的網購通路上，儘管Switch主機一上架就立刻被搶購，但包括東森購物網、奇摩購物中心、PChome 24h、momo等電商業者皆表示目前供貨不受影響。

東森購物網表示，目前平台上現貨銷售一空，但每月採固定配貨，因此沒有搶購到的消費者也可於下個月進貨時再購買。momo購物網則透露，台灣Switch是歸屬香港任天堂公司管轄，後續供貨以香港公司公布為主，而本週會開放主機預購，約4月底到貨。奇摩購物中心也指出，目前Switch Lite相關組合架上貨量充足，平台也持續與供應商保持密切合作。

疫情帶動宅經濟，讓Switch一機難求，成為玩家們的討論焦點，但另一項電玩遊戲主力商品PS4其實也默默熱賣中，博客來表示，PS4大作《全境封鎖》切中疫病蔓延議題，讓人能夠身歷其境、深入因為病毒而造成文明毀滅的恐懼感；《死亡擱淺》則與封城後無法外出倚賴外送的時事符合，意外再創造了相當不錯的銷售，較前兩個月銷量成長3倍左右，更帶動整個站上PLAYSTATION旗艦館銷售較前月成長超過1倍。

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