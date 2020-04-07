賣家拋售Switch趁疫情賺一筆　日本二手價比新機還貴

▲防疫帶動宅經濟，讓任天堂遊戲主機Switch需求大增。（圖／廠商提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

防疫少出門，讓新一波宅經濟竄起，能夠打發時間的遊戲機大賣，原本人氣熱銷的任天堂遊戲主機Switch，需求更是大增，卻也因為疫情影響生產及出貨，導致短缺情況，市場供不應求，而有賣家想趁機賺一筆，在日本國內拍賣網站上拋售的二手價飆漲，比新機貴了約新台幣2,338元。

日媒《BCN+R》報導，遊戲大廠任天堂2月初曾對外表示，受到新冠肺炎影響，Switch在中國的生產和出貨將出現延遲狀況，而現在隨著日本疫情變得更加嚴峻，政府開始要求自我約束避免非必要外出後，民眾對居家娛樂的需求急增，造成Switch仍是需求高於供給，二手價格也因此上漲，目前很難以正常價格購買。

▲統計Switch在日本國內拍賣網站的二手價，3月份平均價格達38,567日圓（約新台幣10,818元）。（圖／翻攝自Aucfan）

根據日本比價網站「Aucfan」顯示，Switch（不含輕量版Lite）網拍平均價格38,314日圓（約新台幣10,747元），相較於官方定價29,980日圓（台幣8,409元），貴了8,334日圓（約新台幣2,338元），相當於高出約3成；Switch輕量版Lite官方定價19,980日圓（約新台幣5,604元），二手拍賣價也較新品價高出近 5,000日圓（約新台幣1,402元）。

此外，BCN也指出，《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》在3/20正式開賣後，3天熱賣188萬片，也帶動電玩需求，但在Switch缺貨問題解除前，二手拍賣價格比新機價格高的情況恐將持續。

Switch在台灣買氣同樣火熱，其電玩主機及遊戲片在網購平台幾乎佔據熱銷TOP，東森購物網統計站上Switch買氣近一個月內成長5倍，目前平台上現貨銷售一空，但每月採固定配貨，因此沒有搶購到的消費者也可於下個月進貨時再購買。

奇摩購物中心也觀察到近兩週電玩業績成長2倍，其中Switch相關商品業績更攀升4倍，目前Switch Lite相關組合架上貨量充足，平台也持續與供應商保持密切合作，上架Switch主機現貨組合讓消費者選購。

