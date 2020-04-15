中國首季GDP將揭曉　估年減8到10%「1976年後首次萎縮」

▲大陸今年GDP表現因新冠疫情受到衝擊。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情影響下，中國大陸將於本週五（17日），公布2020年第一季的經濟運行情況，其中據國泰君安、光大宏觀等分析團隊估計，大陸今年首季GDP增速可能從去年第四季的6%，跌到年減8到10%左右，後續的第二季表現還將受海外疫情影響，下半年才可能有比較大的復甦。

光大宏觀分析團隊報告直言，3月以來，大陸國內疫情逐漸消退但海外疫情愈演愈烈，聚集性、體驗類消費行業復工難度大，製造業企業復工率逐步提升，又面臨難以接到訂單的困境，以致數據顯示當前經濟僅在緩慢復甦。

若中國2020年首季GDP出現負成長，那將是1976年中共第一代領導人毛澤東逝世以來，經濟成長率首度萎縮。1976年度，中國大陸經濟成長率全年為-1.6%。

▲大陸國家統計局發言人毛盛勇。（圖／記者陳政錄攝）

國泰君安證券報告稱，2020年首季中國經濟的負增長基本上已經確定，估計約為-8.7%。其中，消費不振、淨出口承壓、製造業投資乏力最大主因。

《新浪財經》專欄作家孫彬彬也說，今年前兩個月的經濟成長率降幅會超過10%，即使3月逐步恢復，由於市場上服務業、線下消費表現仍不樂觀，預計首季GDP較去年同期相比，會接近-10%。另隨著疫情在海外超預期擴散，大陸整體復工進度不佳，第二季經濟還會迎來外需衝擊，導致GDP成長率在零左右，等到第三、四季，若疫情緩和時有機會進一步復甦。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員張瑜較為樂觀，她認為首季中國GDP成長率將在-2%至2%左右，因為農林牧漁、金融、訊息傳輸業、教育、醫療等產業，應仍會有一定的正增長。

值得注意的是，國際貨幣基金組織（IMF）4月14日發布新一期《世界經濟展望報告》中，預計2020年全球GDP成長率為-3％，是1930年代大蕭條以來，時隔90年內最嚴重的經濟衰退，超過2008年的金融危機。

據大陸國家統計局1月17日上午公布2019年國民經濟運行情況顯示，該年度大陸生產總值（GDP）達99兆865億元人民幣，年增率為6.1%，符合6到6.5%之間的預期目標，但較2018年的6.6%繼續放緩，為29年來新低。

分季來看，大陸2019年GDP第一季年增率為6.4%，第二季為6.2%，第三季為6.0%，第四季為6.0%。

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