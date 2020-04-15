12/31關鍵「護國神文」曝光！　網狂推：PTT超前部署

▲當時任疾管署發言人、副署長羅一鈞凌晨睡不著看見「PPT護國神文」，立刻回報署內工作群組。（圖／記者李毓康攝）



記者周姈姈／綜合報導

莊人祥稍早在指揮中心記者會還原發現「PPT護國神文」的狀況，原來當時任疾管署發言人、副署長羅一鈞凌晨睡不著，上PPT一逛就看見該篇文章並立刻回報至工作群組，而疾管署當日就立刻準備，也寄信至中國大陸疾控中心以及WHO。

2019年12月31日凌晨2點半左右就有網友在PTT貼出武漢醫院公告，內容提及「現在大陸網路正在沸沸騰騰討論中，昨天大陸官方公告說有不明原因肺炎群聚感染，武漢大學送檢驗確診7例非典型肺炎（SARS）病例，檢驗報告驗出冠狀病毒核酸陽性，該報告使用基因定序技術可以排除不是過去2003年的技術，協和紅十字會醫院確診一例非典型肺炎合併冠狀病毒感染。」

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該網友也指出「根據群聚感染地點在海鮮市場，不過中國網友說這地方有兼做宰殺各種野味包括貓狗雞、土撥鼠、蛇鱉、鹿、猴，所以交互感染可能就比較高，就怕地點人潮多，人傳人機會高，而且又在火車站對面...2003的疫情首例也是在前年年底12月下旬出現。」

當時該網友也在內文提醒「雖然非典型肺炎不見得都是冠狀病毒感染，大家還是多注意衛生習慣勤洗手戴口罩，也能做好預防日常流感或減少疾病發生的機會。」

▲▼去年12月31日有網友在PTT貼出武漢醫院公告後，當時仍值發言人的副署長羅一鈞覺得不對勁通報後展開一連串的防疫作業。（圖／翻攝PTT）



此PPT貼文一出後，就有疾管署防疫醫師馬上發現，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於今（15）日還原狀況。當時仍值發言人的副署長羅一鈞睡不著覺，清晨5點多看到相關訊息，也上PTT瞭解情況並回報至工作群組，署內當日即開始進行準備，也寄信至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織，希望對方針對相關訊息提供回應。

12月31日晚間6時疾管署長周志浩率領召開記者會宣布對武漢的直航班機做登機檢疫。陸方後來回覆一份武漢市衛健委的新聞稿，說明有27起不明原因肺炎，其中7名比較嚴重，僅此而已。

今日記者會結束後也引發網友熱議，有人說「護國神站」、「還敢說ptt影響力不大」、「羅副好帥」、「國際衛生論壇」、「超前部署是PTT」和「肥宅之光」等等。

▼因應武漢不明原因肺炎疫情，疾管署長周志浩去年12月31日傍晚召開記者會說明防疫因應做為，左為副署長羅一鈞、右為副署長莊人祥，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



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