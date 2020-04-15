哈爾濱傳封城！社區已管制「2天出門1次」外來人車禁入

▲中俄邊境綏芬河口岸。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢日前正式解除封城恢復對外交通，但鄰近俄羅斯的黑龍江省近期卻出現大量移入病例，甚至傳出哈爾濱市已經封城的消息。對此，哈爾濱官方指出，目前沒有接到封城通知，但確實因疫情採取嚴格管制措施，道外區更將疫情防控從低風險升至中風險，社區也施行「出入憑票管理」，一戶兩天只有一人能外出。

哈爾濱封城的消息14日在微博、微信上流傳，許多民眾都說小區又被封了、開學又延後了、飛機突然被取消。對此，哈爾濱市官方15日指出，哈爾濱市目前依舊處於疫情防控期，嚴格按照此前的防控要求進行相應管制，尚未接到解除管控、恢復正常秩序的通知，「我們一直沒有『解禁』，也從未接到『封城』通知。」

▼官方緊急派人搭建方艙醫院，以應付疫情發展。



雖然沒有封城，但哈爾濱市官方15日下午卻宣布，哈爾濱市道外區發布疫情升級管控通知，自即日起，道外區疫情防控由低等級風險轉為中等風險，啟動疫情防控二級響應。

通知還提到，對區域內各社區實行「門崗出入憑票管理」，即每兩天一戶一人出行，一票一次，過期無效，無票禁止出崗，所有外來人員和車輛禁止進入小區。

▼社區正嚴格實施出入管制。

根據大陸衛健委數據，大陸黑13日新增確診病例89例，其中黑龍江省就79例，都是從俄羅斯移入的陸籍人士，14日又新增了22例。為了防範境外移入造成本土爆發，大陸國家疾控中心13日派出15人專家組赴中俄邊境的黑龍江綏芬河市，並在當地搭建負壓帳篷式移動實驗室。