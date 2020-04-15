被開罰一萬元！國土計畫法「按錯鈴」跑票　高嘉瑜哭喊：收到黨團罰單





▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院3月13日處理《國土計畫法》修正草案付委時，民進黨立委高嘉瑜在投票過程中贊同國民黨與時力等提案，與民進黨團決議不同調，事後強調是誤按。民進黨團對此依照強制動員辦法第二條第一款規定，向高嘉瑜投錯票的行為開罰新台幣一萬元。

民進黨立法院黨團3月13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等三領域。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政院版草案付委表決時，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委。

隨後院會處理報告事項時，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團都提議將政院版《國土計畫法》退回程序委員會重新提出，這也是在野黨連續兩週提案要求退回。

最終經過表決，反對退回者58人、贊成者41人、棄權1人，全案順利交付內政委員會審查。其中，民進黨立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

對此，高嘉瑜15日貼出2張照片，文中貼出哭臉表情，坦承自己「收到第一張國土計畫法表決罰單」。從高嘉瑜貼出的圖片顯示，她因為表決投贊成票，與民進黨團立場不一致，被依據黨團強制動員辦法第二條第一款規定，處罰新台幣一萬元。

不過依照民進黨團紀律會議規定，如果立委對罰款有疑義的話，可以向紀律委員提出申覆。

▼高嘉瑜被罰一萬元。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）