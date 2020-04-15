蔡英文接連上《富比士》、《CNN》　卓榮泰曝總統最在意這件事！





▲蔡英文登上富比士。（圖／翻攝富比士官網）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣靠著優異的防疫表現獲得世界讚譽，總統蔡英文近日更是接連登上美國《富比士》雜誌及《CNN》。民進黨主席卓榮泰15日受訪時表示，相信總統不會因此滿足，比起國際評比，小英更在意的是國內人民的感受。

美國《富比士》雜誌近日報導，多名女性領導者在對抗新型冠狀病毒時表現傑出，蔡英文也名列其中，該文大讚蔡英文防疫最早、最明快。美國《CNN》14日報導中野指出，這一次新冠肺炎疫情中，女性國家領導人的防疫表現格外出色，蔡英文更登上CNN的新聞首頁。

卓榮泰15日表示，相信總統不會因此滿足，因為總統是為台灣這片土地和人民做事，所有的成就都是給準備好的人，台灣因為過去長久的準備，才能在這一次整體做到這個成績，總統這個領導點上，面對困境和危亂仍然站在一線，相當難能可貴。

卓榮泰說，就像昨天0確診，台灣也不會因此放鬆，這只是過程中一個好的點，今天大家繼續戰戰兢兢，無論國際評比如何，總統最在意的還是國內人民對她的感覺。

15日出席民進黨中常會，卓榮泰特別穿上民進黨「勝利版」飛行夾克還戴上粉色口罩。他向先前預購的粉絲透露，夾克陸續寄出，預計五月初會寄發完畢。針對民進黨黨公職選舉，他強調，目前剩下幾個縣市還借不到場地外，其他大部分都可以解決，會以防疫為原則處理，黨中央會繼續努力確保順利進行。

至於球星林書豪因為談及疫情及種族歧視遭到網友出征，卓榮泰強調，大家的精神應該要放在防疫，事實勝於雄辯，但雄辯不如防疫，用更寬廣的心面對會更好。

▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）