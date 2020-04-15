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穿睡衣、床上辦公全NG！改掉8個壞習慣　在家工作效率輕鬆UP

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▲▼工作,居家,效率,習慣。（圖／翻攝自Pixabay）

▲在家工作、不用離開床鋪是不少人的夢想畫面，但其實坐在床上辦公可是會讓效率大打折扣。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

現代科技發達，讓工作場域愈來愈不受限，有些上班族只要有網路和電腦，不需要進辦公室也能處理公事。而近來受新冠肺炎（ COVID-19）疫情影響，也有不少企業為避免群聚，改讓員工在家工作。關於工作場地不同所帶來的辦公模式改變，外國網站《BRIGHT SIDE》分享在家工作3年多的網友Maria的經驗談，整理出8項容易導致工作效率低落以及公私不分的壞習慣，不論是已實行居家上班的人或是對在家工作心生嚮往的人，都不妨參考看看。

1、 工作時還穿著睡衣

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Maria說自己在家裡時，喜歡穿著睡衣活動，但科學家證實，人的衣服會影響情緒、精力甚至是思考方式。因此穿著睡衣很容易讓人感到懶惰、沒有動力工作。另外，人的大腦喜歡以不同的穿著區別日常和工作時間，所以即使在家工作也該換裝。不過Maria表示，這不代表要每天早起打扮，只需要換上工作時才穿的衣服，就能讓自己感到更有效率和條理。

▲▼工作,居家,效率,習慣。（圖／翻攝自Pixabay）

▲脫下睡衣換上工作衣著，能讓大腦更清楚知道公私區別，工作起來品質更佳。

2、 沒有適當安排日程

曾是上班族的Maria，成為自由業後經常晚睡晚起、只吃零食不吃正餐等等，並且發現自己的生產力在下降。因為在家工作，沒有外來規範強迫要工作幾小時，缺少例行工作進度，導致她作息紊亂、喪失效率。她分享醫生給的健康飲食、睡眠和運動建議，並提出「成為自己的老闆、替自己訂時間表」的方式，以自律管理工作進度，才能享受彈性工時的好處又不損害健康。

3、 家人不了解工作

當Maria開始在家工作後，總是自行安排家務處理和工作日程，好配合其他人的時間，直到她搞到半夜還在工作、無法按時完成任務，她才發現這樣不行。Maria認為該和家人朋友說明工作內容，並且讓他們明白「工作就是工作，有完成的時限和義務」。如此一來，才有辦法穩定產出又有利於人際運作以及自身健康。

4、 公私時間界線不明

在家工作時，個人生活和辦公事務難以避免地會混在一起，Maria就碰上這個狀況，像是休息時間還一直檢查電子郵件和回覆工作訊息。她建議養成公私界線分開的好習慣，工作時處理公事，私下的時間則不要再辦公或順手回信，這樣才不會覺得自己一直不停在工作，心情很累。

5、 沒有運動習慣

在家工作很容易讓自己一整天都在家裡度過，最遠步行距離可能是從臥室到辦公桌；有時一認真起來，幾個小時沒離開過座位也是會發生的，但長期久坐和缺少運動會影響身體健康。Maria表示，她嘗試白天抽時間出門散步，若當天不想外出，她會在家裡找個運動影片跟著做，伸展筋骨動一動，讓自己更有精神和活力。

▲▼工作,居家,效率,習慣。（圖／翻攝自Pixabay）

▲在家工作還是要找時間活動身體，精神也會更好。

6、 陷入無聊循環

Maria表示，在家工作需要自己安排日程，也就是說生活中所有有趣的事都取決於自己的行動，以前可能會在辦公室聽到同事分享的笑話，或是上班途中可能碰到的驚喜全都沒了，導致她在家工作半年後就覺得日子無聊又重複。Maria的解決方法是，抽時間離開家裡，並且去做一些和工作以及日常生活必需都無關的事情。每天做點不一樣的小事情就足夠，新鮮感會讓大腦不無聊，也有機會得到新的成長和機會。

7、 不和他人交談

有些不愛社交的人或許會覺得在家工作很棒，但其實一個人整天坐在家裡更有可能的是感到寂寞。Maria表示，社交互動對於人們的心理健康相當重要，如果發現自己因為在家工作變得孤獨，可試著向外找尋更多交流。像是去咖啡廳這樣的公共場所工作，接觸外面的世界；或是打電話給家人朋友聊聊天，晚上下班後安排外出計畫也不錯。

8、 辦公桌太亂

Maria表示在家工作時，她常常直接就在床上辦公，但其實在床上工作不僅容易因姿勢不正確導致腰痠背痛，大腦還會因為將臥室與休息連結，而被床上辦公的行為搞混，最終恐引起入睡困難和生產力不足的問題。Maria建議，在家中布置一張乾淨漂亮的辦公桌，公事會用上的東西全放在辦公桌上，建立出工作氛圍，工作時才能更有組織性和效率。

▲▼工作,居家,效率,習慣。（圖／翻攝自Pixabay）

▲整潔的辦公桌面是在家工作的好幫手，能有助提升工作效率。

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