幼童深夜騎車迷路5公里　「肚子餓…好想回家」暖警尋獲助返家

▲男童深夜迷途離家5公里才被警方尋獲。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭6歲許姓男童傍晚騎單車出門卻離家5小時直至深夜未歸，祖父心急如焚的向警方求助，經通報線上巡邏警網、協勤民力及調閱路口監視器加強搜尋，終於在5公里外被發現，男童見警直呼「我肚子好餓，好想回家」，員警載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，並護送返家。

▲員警將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上。（圖／龍潭警分局提供）

警方表示，龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員楊文杰於9日晚間22時許接獲協尋通報後，擔心6歲幼男童夜間失蹤，又騎著腳踏車，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，經調閱相關路口監視器，發現幼童騎車經過龍潭區聖亭、中豐路口，員警隨即於附近沿路地毯式搜尋，終於在龍潭區聖亭路300巷口時，發現幼童騎坐在腳踏車上，徬徨無助的停在路旁啜泣，幼童見警直說「我肚子好餓，好想回家」，員警立即將幼童腳踏車抬起放置在巡邏車上，又載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢，幼童立刻破涕為笑。

▲並載著幼童去附近超商購買熱食飲料給予充飢。（圖／龍潭警分局提供）

當員警將幼童載至派出所時，老翁看見孫子相擁而泣，家屬表示，實在無法想像幼童竟獨自離家5小時騎單車到5公里外聖亭路上被警方發現，由衷感謝警方的即時援助與熱心照護，順利將幼童平安找回。

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