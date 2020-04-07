憂連假後疫情爆炸！媽替孩請假「充實自學課表曝」　網見亮點笑：這才是重點

▲家長擔心清明連假後疫情擴大，決定暫時不讓孩子去幼稚園上課。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎本土案例案365為一名4歲幼童，他所就讀的幼兒園也因此停課2周。有爸媽擔心清明連假後疫情會失控，索性先不讓孩子去上幼稚園，直接在家實行一套自學措施。時程表曝光後，令不少家長大讚「用心」，右下角的小亮點也讓網友們會心一笑。

一名爸爸在臉書「爆廢公社」中發文，原來太太擔心清明連假後疫情會大爆發，決定先不讓孩子去幼稚園，打算在家帶著2個寶貝自主學習。原PO太太和女兒隨後也討論出一個短期的課程表，照片一出，吸引了2千多名網友按讚。

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只見媽媽在早上8點半就安排了晨操時間，吃完早餐後，便是一連串的閱讀、繪畫和捏黏土等活動，中午還有2小時的午休時間充電。到了下午，媽媽打算自己教孩子英文，用功一番後緊接著就是扮家家酒玩具時間，晚間還可以享受1小時的電視時光，行程相當充實。

▲原PO太太和女兒所討論出的「自學課表」 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，不少網友好奇發問，「吃飯有辦法半小時就結束嗎」、「有辦法這麼按時操作嗎」、「媽媽有時間做家事跟煮飯嗎」。對此原PO回應，家事和三餐的部分會由他和外送員負責。至於是否能緊跟著表定時間走，他則笑說「一個禮拜後再回答」。

其他人也對於原PO一家這樣的作法表示肯定，「我也幫兒子請假了」、「我也幫孩子請了2個禮拜，但我只想跟他一起當廢物」、「好強喔，我每天怒吼『快一點』的時間加起來也有1小時吧」、「真用心的媽媽」。

有趣的是，時程表右下角顯示，在晚上8點半後，媽媽就打算幫小孩洗澡「放倒哄睡」，之後的時間就可以拿來追劇，享受隨興自由時光，眾人見狀後也笑說「最後一句話才是重點。」



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