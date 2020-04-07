連假防疫破口／那些拿下口罩，在為畢業典禮練習的孩子…

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

連假結束的第一天，我懷著忐忑的心情送女兒到幼稚園，叮嚀她千萬不可以把口罩拿下來，若有同學生病或出去玩，記得要保持安全距離等等，送孩子上戰場以後，照常轉去附近的早餐店吃個醒腦飯（對媽媽來說，假日就是加班日，平日反而顯得比較放鬆），卻在早餐店門口驚覺：「現在應該要減少在外用餐喔？」只好隨便買個東西回家吃，然而在回程中，看到另一間幼稚園的老師把孩子聚集起來，在排演「畢業典禮」的舞蹈…啊這個時間點，還在想著這些事情嗎？

對幼稚園來說，畢業典禮是年度重點大事，它代表的是一張給家長的綜合成績單，也是幼稚園對外招生宣傳的必備利器，當然，也可以說，這提供給孩子一個很棒的舞台跟體驗，但您知道嗎？為了確保演出順利，不少幼稚園的做法，是一上了大班，就每天不斷地練習，甚至挪開原本表定的課程。

孩子在園內，難免碰到吃飯等不可不為的原因而拿掉口罩，但那是必要情形，現在防疫視同作戰，世界各國都壟罩在強大的生死壓力之下，在許多媽媽掙扎「要不要幫孩子請兩週防疫假」的同時，用「可能會被取消的畢業典禮」當理由，讓學生群聚進行排演，實在令人感到本末倒置，況且在跳舞等動態節目上，孩子需要更多的肺活量，所以老師大都會在練習時要他們卸下口罩，這一拿下來，不就多一個防疫破口嗎？

經過4天假期，透過新聞報導跟社群網站打卡，我們終於發現自私、存有劣根性的人真不少，這些民眾保持著「我不會那麼衰」的心態，無視政府勸說「在家防疫，不要群聚」的宣導，大剌剌攜家帶眷逛大街，甚至為了方便吃食，直接不戴口罩，這裡面會不會有照顧我們孩子的托育、教育工作者？我告訴你：「一定有！」

也許是身為媒體人的敏銳度，在台灣還歌舞昇平的時候，我就已經在關注這病毒的發展，甚至透過Youtube來觀察武漢封城後小老百姓的生活，也算是提前替居家隔離做準備，所以台灣疫情爆發到現在，我們家一直秉持著「心態樂觀、行為謹慎」的準則，但生活中仍處處可見，那些不把疫情放心上的人。

古今中外，太多例子提醒我們，態度輕浮、訕笑人家懼死的，通常都是最怕看到閻羅王的那個！有很多人明知疫情嚴重，行為上卻馬虎僥倖，這點在幼稚園、托育場所也不少見，人有百百種，有些機構嚴格遵守，有些則是貼個公告，沒徹底執行，現在戴口罩已經是防疫基本款，而且不是光戴口罩、勤洗手就可以完全避免，怎這麼掉以輕心？

千金難買早知道，沒有人喜歡長時間戴口罩，可是我們得形成自己的保護網，才能串聯起更大的防護罩，台灣防守太好，加上自由民主的前提，不容許更獨裁的限制，導致現在一堆過於樂天的...嗯...我不想口出惡言…所以，非常時期，請政府下達命令，要求公私立幼稚園等相關機構，在進行非用餐等必要時間，必須強制全員戴口罩吧！

再次強調，家長跟園方，請不要執著在這些大型活動上了，雖說是給孩子一個表現的機會，但我從鄰居好友那聽過太多相關例子，小孩回家都在抱怨每天練習畢業典禮，甚至我曾親眼看到，有園所因為孩子記不得動作，直接大力拉耳朵、扯手臂的，這樣的行為根本不是教育，反像是馬戲團訓練動物，最後淪於變相娛樂家長。

請多看看國外報導吧，會知道「群聚」是多麼危險的舉動，不說東京奧運這種國際盛事，現在連廟宇跟教會的儀式都改採線上直播，怎可輕率認定自家畢業典禮一定沒問題呢？百密必有一疏，現在不戴口罩練習，絕對是找死的行為啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。